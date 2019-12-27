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Топлес на тлі моря: напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 22:23
Топлес на тлі моря: напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом в крихітному бікіні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель поділилася жарким кадром

Ірина Шейк останнім часом рідко балує шанувальників фото в своєму мікроблозі. А тим більше – відвертими. Але, мабуть, знаменитій красуні не вистачає сонця і моря посеред зими, і вона опублікувала архівне фото. На ньому дівчина позує на тлі блакитного відтінку води топлес, на ній надіто тільки біле бікіні. Вона стоїть впівоберта, прикривши голі груди руками і демонструючи своє бездоганне тіло з легким загаром у всій красі. Завершують образ золотисті прикраси, макіяж з легкими smoky, а також улюблена укладка всіх дівчат – пляжна хвиля.

Повне фото Ірини можна побачити тут

Топлес на тлі моря: напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом в крихітному бікініНове фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Шанувальники залишилися в захваті від такого знімка, засипавши дівчину компліментами. Шикарна, божественна, чудова, ідеальна – ось лише деякі епітети, які можна зустріти безліч разів на сторінці зірки. Не обійшлося і без згадки Бредлі. Так, фолловери Ірини не забули пожартувати, що Купер, мабуть, просто вмирає, дивлячись на це фото.

До речі, пристрасті між скандальним трикутником Купер-Шейк-Гага нарешті вляглися. Ірина і Бредлі по черзі здійснюють прогулянки з коханою обома батьками дочкою Леєю. А от про особисте життя знаменитостей нічого не відомо.

Топлес на тлі моря: напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом в крихітному бікініІрина обожнює захоплювати шанувальників (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк, відома своєю скритністю, вміє оберігати особистий простір від сторонніх очей. Купер, за чутками, з головою поринув у роботу. А Леді Гага, скоріше за все, вже розлучилася зі звукооператором Деніелом Хортоном. Нагадаємо, чутки про їхні стосунки з'явилися в середині літа. У мережі з'явилися фото, на яких пара ніжно цілується. Але сама співачка не коментувала фото. А зараз на всіх заходах вона з'являється одна.

Топлес на тлі моря: напівгола Ірина Шейк захопила розкішним тілом в крихітному бікініЛеді Гага для Elle Америка (фото: instagram.com/ladygaga)

У недавньому інтерв'ю вона ще раз висловилася з приводу роману з Купером. "Відверто кажучи, я думаю, що преса дуже дурна. Я маю на увазі, ми зробили історію кохання. Для мене, як для виконавця, так і для актриси, звичайно, було важливо, щоб люди повірили, що ми закохані. І ми хотіли, щоб люди відчували цю любов на "Оскарі". Ми хотіли, щоб це відчувалося крізь об'єктив цієї камери і кожен телевізор. І ми старанно працювали над цим ми працювали протягом декількох днів. Це було організовано як уявлення".

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Новини України Леді ГагаІрина Шейк
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