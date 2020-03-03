Були критичні моменти: Руслана розповіла про стосунки з чоловіком

Руслана (фото: прес-служба артистки)

Співачка відзначає в цьому році срібне весілля

В інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», співачка Руслана зізналася, заради чого ризикувала життям, чому взагалі не платить за комуналку і як відсвяткує срібну річницю в шлюбі.

Руслана презентувала новий кліп і міні-альбом. У відео співачка піднялась на верхівку вітрогенератора висотою 120 метрів. Новий кліп – лише частина проєкту Руслани. Зірка, яка вже давно цікавиться альтернативними джерелами енергії, впевнена, що майбутнє людей – за чистою енергією. Тому має рішучий намір нести цю ідею людям через свою музику. І сама подає приклад: уже давно живе в енергонезалежному будинку.

«У нас є своя акумуляційна станція, де накопичується енергія. Як у підвалі люди тримають бульбу чи закрутки, у нас там величезні контейнери, тож ми при світлі завжди. Газ взагалі не використовуємо, ми його вимкнули давно», – поділилась в інтерв’ю каналу «Україна» Руслана й додала, що за комуналку вона нічого не сплачує.

Руслана та Олександр Ксенофонтов

Окрім випуску альбому, зірка має ще один привід для свята: незабаром Руслана відсвяткує срібну річницю – 25 років – у шлюбі з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим. Журналісти поцікавились у співачки, у чому ж секрет цих довгих стосунків.

«Ми просто знайшли один одного і все, не можу пояснити це. Люди часто називають це роковим коханням чи роковою зустріччю. У нас з Сашею було різне, іноді дуже критичні моменти. Та потім ми зрозуміли, що один без одного не можемо», – відверто розповіла артистка у програмі «Ранок з Україною».

Срібне весілля співачка хоче відсвяткувати лише вдвох з чоловіком у романтичній подорожі.