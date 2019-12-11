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Крик рідної душі: Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.12.2019 - 14:32
Крик рідної душі: Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочком
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

У ролику хлопчик голосно кличе тата

Влад Яма досі не показує обличчя свого сина Леона - іноді зірковий хореограф навіть жартує, що буде це робити до його повноліття. Однак він ділиться історіями про хлопчика - до прикладу, суддя шоу Танці з зірками зізнався, що був присутній на пологах, однак у самий відповідальний момент все ж вийшов, щоб не впасти в непритомність і не заважати лікарям та коханій дружині Ліліані. До речі, він все ж ділиться фото і відео з малюком в мережі - проте знімає його зі спини.

На своїй сторінці в Instagram Влад поділився зворушливим відеороликом з Леоном. На відео малюк стоїть спиною до камери і голосно кличе батька: "Паааапа!".

Яма поскаржився на часту розлуку з сином через роботу, проте пообіцяв тому дуже скоро до нього повернутися.

"КРИК РІДНОЇ ДУШІ...Ще трохи, Синку, завтра повернуся... Правда потім знову поїду... Але я з Тобою!.." - прокоментував Яма публікацію.

Відео: син Влада Ями Леон (instagram.com/vladyama_official)

"Це можна слухати вічно..." - тут же зазначила його дружина в коментарях.

Інші користувачі мережі з нею погодилися і залишили багато зворушених відгуків.

  • Який дзвінкий хлопчисько. Нічого , зросте, зрозуміє,що батьки завжди все роблять заради дітей, жертвуючи своєю сім'єю, часом!
  • Ваш синочок, такий рослий!!!
  • Справжня любов і взаєморозуміння) Супер!)
  • той випадок коли на секунду втратив батька з вигляду

Крик рідної душі: Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочкомКрик рідної душі: Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

До речі, цікаве ім'я для хлопчика придумав старший брат Влада, який у свій час також вибрав ім'я для брата. Брат зірки хореографії працює адвокатом і далекий від танців. А ось Леон характером пішов у свого дідуся, батька судді Танців з зірками 2019.

Нагадаємо, Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною Ліліаною.

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