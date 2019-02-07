"Кріслоlook": Оля Полякова в сміливих образах задала шанувальникам непросту задачу

Співачка показала кращі образи зі зйомок нового шоу

"Королева ночи" Оля Полякова предложила поклонникам выбрать ее лучший образ, в котором она появлялась в студии программы "Дивовижні люди" и делилась снимками на страничке в Instagram.

Вниманию фанов она показала на выбор девять ярких и смелых look'ов, один краше другого, и с присущим ей юмором попросила написать номер наряда, который произвел на подписчиков наибольшее впечатление.

"Голосуем! За лучший креслоlook. Какой?" - поинтересовалась артистка, озадачив фанов.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Многие пришли в замешательство от обилия ярких и запоминающихся аутфитов "супрблондинки" и посчитали, что все образы шикарные и неповторимые, другие же стали писать конкретные цифры, отмечая понравившийся наряд.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Супер красотка", "Ты везде красивая!", "Все девять супер!", "Оля, ты во всех нарядах красивая", "Сложно, все шикарные", "Все look ваши великолепны. Оля, вы прекрасны в любом образе", "Какая Вы красивая! Все луки", "Все без единого изъяна!", "Абсолютно все супер шикарные", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова показала экзотические наряды в тайском стиле, в которых вместе с дочерью отметила день рождения во время отпуска на экзотическом курорте.

К слову, Оля Полякова презентовала свежий мини-альбом под названием "Королева ночи", куда вошло семь композиций. Позже она представила лирик-видео на трек "Мадонна".

Кстати, Оля Полякова подразнила поклонников коротким роликом, в котором воспроизводит пикантный фрагмент из культового фильма "Основной инстинкт".

Видео: РБК-Украина