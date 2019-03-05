"Красуні і мачо": Анна Сєдокова захопила сімейною ідилією

Шанувальники відзначили, що старша дочка співачки дуже схожа на неї

Популярная певица Анна Седокова, которая также является еще и многодетной мамой, любит публиковать семейные снимки. Она гордится своими детьми и старается проводить с ними как можно больше времени. Правда, снимков со средней дочерью артистки, Моникой, у нее нет – экс-супруг звезды, бизнесмен Максим Чернявский, запретил показывать девочку на камеру и забрал ее жить в США. В Instagram знаменитость опубликовала очаровательное семейное фото, на котором позирует вместе со старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.

В кадре звезда красуется в блестящем голубом платье с разрезом до бедра и внушительным декольте, держа на руках малыша. Юная красавица стоит рядом со звездной мамой в похожем наряде – ярко-желтом атласном платье, положив руку на плечо певицы. Семья смотриться дружно и счастливо, вызывая восхищение у фанов артистки.

"Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. Габриэль Гарсиа Маркес. И я с ним согласна", - оставила подпись она.

Фото: Анна Седокова с дочерью и сыном (instagram.com/annasedokova)

Поклонники принялись задаривать знаменитость комплиментами, отмечая, что старшая дочь возрастом становиться на нее очень похожей, а маленький Гектор растет настоящим красавцем и будущим сердцеедом.

"Какое теплое, семейное фото", "У вас прекрасная семья! Будьте счастливы!", "Дочка очень похожа", "Аня, у Вас дети все красивые!", "Аня, Гектор у вас просто бомбический мальчик, очень красивый малыш", "Счастливая и такая вдохновляющая", "Больше таких фото делайте, Анечка, искренняя радость на лицах", "Красотки и мачо", "Классное фото, живые, яркие и классные!" - делились своим мнением комментаторы.

Напомним, что Анна Седокова вызвала фурор в сети образом в роскошном платье огненного цвета, подчеркнувшем ее аппетитные формы.

Ранее Анна Седокова в чулках и пиджаке на голое тело спровоцировала жаркие споры в сети.

К слову, ради пикантной фотосесии Анна Седокова сменила привычный цвет волос и прическу. Снимок в красных тонах пленил поклонников певицы.