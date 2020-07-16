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Красуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадами

Четвер 16 липня 2020 15:31
Красуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадами
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча показала добірку атмосферних фото з поїздок у Францію

Катя Осадча дуже сумує за подорожами за кордон, які поки що ще недоступні через карантин. Телеведуча їздить по Україні в рамках роботи і вивчає мальовничі місця недалеко від Києва разом з чоловіком і синочком. У День взяття Бастилії зірка згадала прекрасні моменти, які вона провела у Франції, і поділилася підбіркою яскравих і атмосферних фото.

На знімках Катя зображена на тлі Ейфелевої вежі та інших знакових і красивих місць французької столиці.

Красуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадами

Відзначимо, що в юності Осадча працювала моделлю і довгий час жила в Парижі, так що у неї особлива любов до цього міста та країни в цілому.

Красуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадамиКрасуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадами

"Vive la France! В моєму житті Франція закарбувалася найтеплішими спогадами дитинства. Паризький дев’ятий район, вулиця П’єр Сімар, будинок 13 - перша адреса самостійного життя :) З Днем взяття Бастилії, моя мила Франціє! Ніколи не думала, що настане час, коли я не зможу так просто взяти і прилетіти, але попереду ще багато подорожей, потрібно поосто почекати", - написала теледіва.

Красуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадамиКрасуня-парижанка: Катя Осадча поділилася яскравими французькими спогадами

Катя Осадча показала яскраві фото з Франції (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники порівняли Катю зі справжньою парижанскою і подякували за такі цікаві кадри. Багато також зізналися, що не можуть дочекатися, коли знову можна буде вільно подорожувати.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в яскравому жакеті прогулялася по колоритній Одесі і показала атмосферні фотографії.

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