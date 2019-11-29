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Красуня на мільйон: Тодоренко в шкірі спокусила розкішним декольте і довгими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 18:32
Красуня на мільйон: Тодоренко в шкірі спокусила розкішним декольте і довгими ніжками
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча постала перед шанувальниками в ефектному образі

Регіна Тодоренко наполегливо демонструє шанувальникам, що може бути абсолютно різною. Вона спокушає відвертими фотосетами в боді і шкірі, дозволяє собі розгулювати без макіяжу, в зручному одязі, веселиться в короткій сукні-толстовці молодіжного стилю і заряджає своїм запалом багатотисячну армію підписників. На свіжому знімку в Instagram ведуча вирішила похвалитися довгими стрункими ніжками і засвітити глибоке декольте.

Зірка постала перед підписниками у шкіряній міні спідниці, чорній майці на тонких бретелях, блискучих сітчастих панчохах і накинула на плечі трендовий піджак в смужку. У вухах – великі сережки-кільця, на ніжках – чорні туфлі-човники на шпильці, декоровані брошкою.

Злегка кучеряве блискуче волосся вона уклала в пружні локони, зробила макіяж в природних тонах з чіткими стрілками і кремовою помадою натурального відтінку.

Красуня на мільйон: Тодоренко в шкірі спокусила розкішним декольте і довгими ніжками

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У коментарях до ефектного фото шанувальники дівчини не встояли перед її привабливістю і поспішили обдарувати масою комплементів.

  • Регіна, ти сексі
  • Вау
  • Волосся, зачіска на мільйон
  • Колготки просто відпад
  • Обожнюю Регіну
  • Діва
  • Ти - лялечка! Приємно дивитися
  • Ох і красуня
  • Красива
  • Круто!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко полонила шанувальників млосним і душевним виконанням знаменитого романсу "Тече річка Волга". Вона також зізналася, якому музичному жанру віддає перевагу.

Також Регіна Тодоренко розговорилася про колишніх. Вона зізналася, що один з них "зламав їй життя".

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Новини України Регіна Тодоренко
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