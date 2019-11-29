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Душа співає: Регіна Тодоренко підкорила млосним виконанням романсу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 12:31
Душа співає: Регіна Тодоренко підкорила млосним виконанням романсу (відео)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка розповіла, якій музиці віддає перевагу

Зараз Регіна Тодоренко більш відома і затребувана як телеведуча - свого часу вона об'їздила весь світ із тревел-шоу "Орел і Решка", а зараз веде власні авторські шоу на російському телебаченні. Однак починала вона свою кар'єру в якості співачки - з проекту "Фабрика зірок 2" на Новому каналі. Після його закінчення молода артистка потрапила до групи REAL O, продюсером якої була Наталя Могилевська, однак пізніше покинула її. Час від часу Регіна ностальгує за тими часами і захоплює своїми вокальними даними.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим відео, в якому радує фанатів душевним і чуттєвим виконанням романсу "Тече річка Волга". При цьому на Тодоренко - блискуче сріблясте міні-плаття з асиметричним вирізом зверху, що оголює одне плече.

У підпису артистка з гумором пояснила, чому не записує нові пісні.

"Всі питають "коли, коли ж вона знову заспіває?", "коли випустить альбом?". Хлопці, ви навряд чи будете слухати таку музику. Я люблю романси, Розу Римбаєву і Марка Бернеса, а у вас в плей-листах зовсім інші пісні! Чи я помиляюся? Пишіть, що слухаєте?)" - поділилася Регіна.

Відео: Регіна Тодоренко співає романс (instagram.com/reginatodorenko)

В коментарях шанувальники захоплюються образом і голосом Тодоренко і просять її все ж співати, адже вони готові слухати що завгодно в її виконанні.

  • Та ну, я люблю романси. Особливо балдію від циганських. Ммммм...
  • А що така красива?
  • Я меломан. З радістю б послухала і ваші пісні
  • А ще, ви тут на леді Гага схожі
  • Класно!!!!
  • Шалено хочу слухати Ваш голос. Він прекрасний! Романси теж непогані.
  • Ну не можна бути такою красивою.. захоплююся вами!!!
  • Регіна,обожнюю вас. співайте-просто співайте
  • Аж до мурашок, дуже гарний голос
  • Голос класний. Будемо слухати все тільки б співала
  • Образ бомба
  • Іноді для душі саме такого і хочеться послухати
  • У твоєму прекрасному виконанні готова слухати все!

Душа співає: Регіна Тодоренко підкорила млосним виконанням романсу (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

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