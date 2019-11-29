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Красотка на миллион: Тодоренко в коже соблазнила роскошным декольте и длинными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 18:32
Красотка на миллион: Тодоренко в коже соблазнила роскошным декольте и длинными ножками
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая предстала перед поклонниками в эффектном образе

Регина Тодоренко упорно демонстрирует поклонникам, что может быть абсолютно разной. Она соблазняет откровенными фотосетами в боди и коже, позволяет себе разгуливать без макияжа, в удобной одежде, веселится в коротком платье-толстовке молодежного стиля и заряжает своим задором многотысячную армию подписчиков. На свежем снимке в Instagram ведущая решила похвастаться длинными стройными ножками и засветить глубокое декольте.

Звезда предстала перед подписчиками в кожаной мини юбке, черной майке на тонких бретелях, блестящих сетчатых колготах и набросила на плечи трендовом пиджаке в полоску. В ушах – крупные серьги-кольца, на ножках – черные туфли-лодочки на шпильке, декорированные брошью.

Слегка вьющиеся блестящие волосы она уложила в упругие локоны, сделала макияж в естественных тонах с четкими стрелками и кремовой помадой натурального оттенка.

Красотка на миллион: Тодоренко в коже соблазнила роскошным декольте и длинными ножками

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях к эффектному фото поклонники девушки не устояли перед ее привлекательностью и поспешили одарить массой комплементов.

  • Регина, ты секси
  • Вау
  • Волосы, прическа на миллион
  • Колготки отпад просто
  • Обожаю Регину
  • Дива
  • Ты - куколка! Приятно смотреть
  • Ох и красотка
  • Красивая
  • Круто!

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко покорила поклонников томным и душевным исполнением знаменитого романса "Течет река Волга". Она также призналась, какому музыкальному жанру отдает предпочтение.

Также Регина Тодоренко разоткровенничалась о бывших. Она призналась, что один из них "сломал ей жизнь".

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Новости Украины Регина Тодоренко
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