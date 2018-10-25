"Красуня": екс-дружина Ющенка похвалилася апетитними формами

Відповідне фото Єлізавета Ющенко опублікувала в Instagram
Єлізавета Ющенко, яка є колишньою дружиною сина президента Віктора Ющенка і сестра Маші Єфросиніної, порадувала шанувальників спокусливим знімком в купальнику. Відповідний запис можна подивитися у Instagram.
"Піймати сонце", - лаконічно підписала фотографію Ліза Ющенко. На фото дівчина постала в купальнику відкритого типу, яке вигідно підкреслило її форми.
Фото: (instagram.com/liza_u)
Підписники оцінили фігуру дівчини, заваливши її схвальними компліментами в коментарях:
"Краса до сліз";
"Модель";
"Скільки красивих дівчаток в стрічці,але треба вміти бути особливо красивою!";
"Зірка";
"Красуня";
Скріншот коментарів: (instagram.com/liza_u)
Нагадаємо, що у 2009 році дівчина вийшла заміж за Андрія. Через рік у них народилася дочка Варвара, проте в 2012 році пара розлучилася. Через два роки Ліза вийшла заміж вдруге.
Ми писали, що сестри Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко показали, як виглядають без макіяжу. Знімок зроблений в затишній домашній обстановці, що показує двох знаменитих жінок такими, якими вони є в повсякденному житті, поряд з близькими людьми.
А також про те, що колишня невістка Ющенка похвалилася відвертим фото в бікіні.
До речі, Ющенко-молодший таємно одружився на "козачці".
Відео: РБК-Україна