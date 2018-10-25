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"Красуня": екс-дружина Ющенка похвалилася апетитними формами

Lite » Зірки 25.10.2018 - 19:58
Фото: Ліза Ющенко (instagram.com/liza_u)
Фото: Ліза Ющенко (instagram.com/liza_u)

Відповідне фото Єлізавета Ющенко опублікувала в Instagram

Єлізавета Ющенко, яка є колишньою дружиною сина президента Віктора Ющенка і сестра Маші Єфросиніної, порадувала шанувальників спокусливим знімком в купальнику. Відповідний запис можна подивитися у Instagram.

"Піймати сонце", - лаконічно підписала фотографію Ліза Ющенко. На фото дівчина постала в купальнику відкритого типу, яке вигідно підкреслило її форми.

&quot;Красуня&quot;: екс-дружина Ющенка похвалилася апетитними формамиФото: (instagram.com/liza_u)

Підписники оцінили фігуру дівчини, заваливши її схвальними компліментами в коментарях:

"Краса до сліз";

"Модель";

"Скільки красивих дівчаток в стрічці,але треба вміти бути особливо красивою!";

"Зірка";

"Красуня";

&quot;Красуня&quot;: екс-дружина Ющенка похвалилася апетитними формами

Скріншот коментарів: (instagram.com/liza_u)

Нагадаємо, що у 2009 році дівчина вийшла заміж за Андрія. Через рік у них народилася дочка Варвара, проте в 2012 році пара розлучилася. Через два роки Ліза вийшла заміж вдруге.

Ми писали, що сестри Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко показали, як виглядають без макіяжу. Знімок зроблений в затишній домашній обстановці, що показує двох знаменитих жінок такими, якими вони є в повсякденному житті, поряд з близькими людьми.

А також про те, що колишня невістка Ющенка похвалилася відвертим фото в бікіні.

До речі, Ющенко-молодший таємно одружився на "козачці".

Відео: РБК-Україна

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