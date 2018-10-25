"Красотка": экс-жена Ющенко похвасталась аппетитными формами

Соответствующее фото Елизавета Ющенко опубликовала в Instagram
Елизавета Ющенко, которая является бывшей женой сына президента Виктора Ющенко и сестрой Маши Ефросининой, порадовала поклонников соблазнительным снимком в купальнике. Соответствующую запись можно посмотреть в Instagram.
"Поймать солнце", - лаконично подписала фотографию Лиза Ющенко. На фото девушка предстала в купальнике открытого типа, который выгодно подчеркнул ее формы.
Фото: (instagram.com/liza_u)
Подписчики оценили фигуру девушки, завалив лестными комплиментами в комментариях:
"Красота до слез";
"Модель";
"Сколько красивых девочек в ленте,но надо уметь быть такой особенно красивой!";
"Звезда";
"Красотка";
Скриншот комментариев: (instagram.com/liza_u)
Напомним, что в 2009 году девушка вышла замуж за Андрея. Год спустя у них родилась дочь Варвара, однако в 2012 году пара рассталась. Через два года Лиза вышла замуж во второй раз.
Мы писали, что сестры Маша Ефросинина и Лиза Ющенко показали, как выглядят без макияжа. Снимок сделан в уютной домашней обстановке, и показывает двух знаменитых женщин такими, какими они есть в обычной жизни, рядом с близкими людьми.
А также о том, что бывшая невестка Ющенко похвасталась откровенным фото в бикини.
Кстати, Ющенко-младший тайно женился на "козачке".
Видео: РБК-Украина