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"Красотка": экс-жена Ющенко похвасталась аппетитными формами

Lite » Звезды 25.10.2018 - 19:58
Фото: Лиза Ющенко (instagram.com/liza_u)
Фото: Лиза Ющенко (instagram.com/liza_u)

Соответствующее фото Елизавета Ющенко опубликовала в Instagram

Елизавета Ющенко, которая является бывшей женой сына президента Виктора Ющенко и сестрой Маши Ефросининой, порадовала поклонников соблазнительным снимком в купальнике. Соответствующую запись можно посмотреть в Instagram.

"Поймать солнце", - лаконично подписала фотографию Лиза Ющенко. На фото девушка предстала в купальнике открытого типа, который выгодно подчеркнул ее формы.

&quot;Красотка&quot;: экс-жена Ющенко похвасталась аппетитными формамиФото: (instagram.com/liza_u)

Подписчики оценили фигуру девушки, завалив лестными комплиментами в комментариях:

"Красота до слез";

"Модель";

"Сколько красивых девочек в ленте,но надо уметь быть такой особенно красивой!";

"Звезда";

"Красотка";

&quot;Красотка&quot;: экс-жена Ющенко похвасталась аппетитными формами

Скриншот комментариев: (instagram.com/liza_u)

Напомним, что в 2009 году девушка вышла замуж за Андрея. Год спустя у них родилась дочь Варвара, однако в 2012 году пара рассталась. Через два года Лиза вышла замуж во второй раз.

Мы писали, что сестры Маша Ефросинина и Лиза Ющенко показали, как выглядят без макияжа. Снимок сделан в уютной домашней обстановке, и показывает двух знаменитых женщин такими, какими они есть в обычной жизни, рядом с близкими людьми.

А также о том, что бывшая невестка Ющенко похвасталась откровенным фото в бикини.

Кстати, Ющенко-младший тайно женился на "козачке".

Видео: РБК-Украина

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