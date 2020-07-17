Краса неймовірна! Леся Нікітюк "полинула у височінь" над Карпатами і заінтригувала мережу

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зацікавила фанів незвичайної локацією

Леся Нікітюк відправилася подорожувати по Україні в рамках авторського тревел-шоу Le Маршрутка і поступово "здає" мальовничі, гідні уваги, але маловідомі пам'ятки рідної країни. Кожне фото – унікальне і відкриває Батьківщину з нової сторони. Так, ведуча дісталася до Карпат, де безліч барвистих місць, про якізнає далеко не кожний.

Так, Леся опублікувала яскраве фото і відео, на якому катається на гойдалці, а навколо відкриваються чудові мальовничі гірські пейзажі.

Сама ведуча вбралася в яскравий комбінезон з велосипедками кислотного відтінку, зручні кросівки і вспарила вгору, насолоджуючись навколишніми видами.

Леся Нікітюк вразила неймовірною локацією у Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Зайчики, напишіть в коментах КАРПАТИ, щоб вас ніхто не перебивши, і я здам точку де знаходиться найвища карпатська гойдалка", - заінтригувала Леся шанувальників.

Підписники відразу ж кинулися виконувати завдання. Фото оцінив шоумен Гарік Бірча: "Клас", - написав він. Шанувальники засипали її компліментами і питаннями. Менше, ніж за годину мальовничі кадри набрали більше 8 000 коментарів.

Яка краса!

Дуже красиво!! Це де? Розкажіть як добратися і де можна зупиниться?

Леся ,цієї рай на землі. Боже, як гарно

Краса неймовірна

Супер

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк опублікувала фото в мальовничому місці і показала одну з вражаючих маловідомих пам'яток України.