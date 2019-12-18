"Краса в красі": Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода матуся насолоджується райським відпочинком біля океану

Відсвяткувавши перший день народження сина Майкла, якому виповнився рік 5 грудня, популярна телеведуча Регіна Тодоренко разом з малюком полетіла на райський острів Балі, де насолоджується відпочинком біля океану. При цьому вона не забуває і про фізичну активність - зірка знову почала займатися серфінгом, а кожне ранок починає з йоги. Результат її зусиль у наявності - Регіна давно повернула собі допологову форму і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою.

Що вона і продемонструвала на барвистому фото з відпочинку - Тодоренко в злитному синьому купальнику мальовничо позує біля пальми на тлі пляжу і океанських хвиль в далині. Знаменитість вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.

У підписі до кадру Регіна поцікавилася, чи будуть цікаві її підписникам поради та огляди готелів на Балі.

Фото: Регіна Тодоренко на Балі (instagram.com/reginatodorenko)

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі... Скажу відразу, що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато! НадА?" - написала ведуча.

Звичайно ж, фани одразу ж погодилися, а також залишили безліч компліментів фігурі і квітучому зовнішньому вигляду молодої матусі.

Яка краса !!! Регіна , ви карколомна

Боже яка краса, Рай

Чекаємо огляд

Краса в красі

принцесссаа

Як же здорово !))) Така Ви красива

Ми тільки повернулися, але на майбутнє згодиться

Нада!

Запальничка за пальмою!!!

вам повністю Довіряю!

Звичайно!!!! Спасибі тобі, було б круто

12 год.Відповісти

pozdnoyulia

Регіна, ти Ви КЛАСНА. Трудоголік. Харизматична. Шикарна. Удачі вас і вашої сім'ї

Регіна! Чарівна

Регіна, красива до неможливості!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася милим відео з дня народження сина Михайла.