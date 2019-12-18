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"Краса в красі": Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 09:45
"Краса в красі": Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода матуся насолоджується райським відпочинком біля океану

Відсвяткувавши перший день народження сина Майкла, якому виповнився рік 5 грудня, популярна телеведуча Регіна Тодоренко разом з малюком полетіла на райський острів Балі, де насолоджується відпочинком біля океану. При цьому вона не забуває і про фізичну активність - зірка знову почала займатися серфінгом, а кожне ранок починає з йоги. Результат її зусиль у наявності - Регіна давно повернула собі допологову форму і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою.

Що вона і продемонструвала на барвистому фото з відпочинку - Тодоренко в злитному синьому купальнику мальовничо позує біля пальми на тлі пляжу і океанських хвиль в далині. Знаменитість вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.

У підписі до кадру Регіна поцікавилася, чи будуть цікаві її підписникам поради та огляди готелів на Балі.

Фото: Регіна Тодоренко на Балі (instagram.com/reginatodorenko)

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі... Скажу відразу, що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато! НадА?" - написала ведуча.

Звичайно ж, фани одразу ж погодилися, а також залишили безліч компліментів фігурі і квітучому зовнішньому вигляду молодої матусі.

  • Яка краса !!! Регіна , ви карколомна
  • Боже яка краса, Рай
  • Чекаємо огляд
  • Краса в красі
  • принцесссаа
  • Як же здорово !))) Така Ви красива
  • Ми тільки повернулися, але на майбутнє згодиться
  • Нада!
  • Запальничка за пальмою!!!
  • вам повністю Довіряю!
  • Звичайно!!!! Спасибі тобі, було б круто
  • 12 год.Відповісти
  • pozdnoyulia
  • Регіна, ти Ви КЛАСНА. Трудоголік. Харизматична. Шикарна. Удачі вас і вашої сім'ї
  • Регіна! Чарівна
  • Регіна, красива до неможливості!

&quot;Краса в красі&quot;: Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася милим відео з дня народження сина Михайла.

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