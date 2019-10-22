"Краса в деталях": Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото

Пікантний кадр викликав справжній фурор в мережі
Тіна Кароль розійшлася не на жарт і ледь не кожен день балує своїх шанувальників яскравими і ефектними кадрами у відвертих образах. Для кожного ефіру Танців з зірками 2019 співачка і ведуча вибирає новий стильний наряд, спокушаючи апетитними формами і сліпучою красою. А на новому фото в Instagram артистка і зовсім відображена у ванній в халаті і з рушником на голові!
Тіна опублікувала фотоколаж з двох пікантних знімків. На одному вона кокетливо спустила халат з плечей, притримуючи його рукою на пишних грудях, а на іншому кокетливо торкається рукою своїх губ.
Відзначимо, що в кадрі Кароль з'явилася з ніжним макіяжем і лаконічними прикрасами на шиї і пальці.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
До речі, це фото дуже нагадує кадри зі знаменитої "Серії з рушниками" (Towel Series) культового фешн-фотографа Маріо Тестіно.
Спокусливе фото викликало справжній фурор серед підписників зірки і тут же набрало десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання єдиного сина Веніаміна. За словами співачки, хлопчик росте копією батька, вона бачить, як дитина швидко дорослішає і стає самостійним і відповідальним. Це змушує артистку пишатися 10-річним Венею.
Раніше Тіна Кароль підкорила витонченим образом в сукні з великим декольте.