"Краса в деталях": Тіна Кароль в халаті на голе тіло приголомшила грайливим фото

Тіна Кароль розійшлася не на жарт і ледь не кожен день балує своїх шанувальників яскравими і ефектними кадрами у відвертих образах. Для кожного ефіру Танців з зірками 2019 співачка і ведуча вибирає новий стильний наряд, спокушаючи апетитними формами і сліпучою красою. А на новому фото в Instagram артистка і зовсім відображена у ванній в халаті і з рушником на голові!

Тіна опублікувала фотоколаж з двох пікантних знімків. На одному вона кокетливо спустила халат з плечей, притримуючи його рукою на пишних грудях, а на іншому кокетливо торкається рукою своїх губ.

Відзначимо, що в кадрі Кароль з'явилася з ніжним макіяжем і лаконічними прикрасами на шиї і пальці.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

До речі, це фото дуже нагадує кадри зі знаменитої "Серії з рушниками" (Towel Series) культового фешн-фотографа Маріо Тестіно.

Спокусливе фото викликало справжній фурор серед підписників зірки і тут же набрало десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Вмираючи люблю

Тіна, вбиваєш

Ох мама мія. Ну що за неземна? В тобі ніжність

Я давно чекала тощо. Шикарна

о май гад

розтопила моє серце

.. Ось це поворот!

Одна естетика

Краса в деталях

Вогник, немає, багаття

Ці ключиці,аааа. Така ніжна і красива

Тіна, де можна придбати квиток на таку твою фотосесію!? Хоч би одним оком подивитися. Це ж капееееец як красиво!

Миле створіння

Я в шоці, яка карколомна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання єдиного сина Веніаміна. За словами співачки, хлопчик росте копією батька, вона бачить, як дитина швидко дорослішає і стає самостійним і відповідальним. Це змушує артистку пишатися 10-річним Венею.

Раніше Тіна Кароль підкорила витонченим образом в сукні з великим декольте.