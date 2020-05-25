Піймали хлопця, буде наш: Осадча та Горбунов зачарували весняними кадрами з сином

Незважаючи на похмуру погоду, сімейство відмінно провело час на природі
Карантин ще триває, але завдяки послабленням деякі працівники культури вже повертаються до трудових буднів - так, Катя Осадча знову приступила до активних зйомок програми "Світське життя". Перший випуск зробили за правилами соціального дистанціювання, адже знімали на теренах Музею народної архітектури і побуту у Пирогово в Києві. А вихідні телеведуча проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном, намагаючись по можливості вибратися на природу.
Навіть прохолодна та похмура погода не завадила сімейству вибратися на прогулянку. На своїх сторінках у соцмережах Катя і Юрій поділилися атмосферними кадрами, зробленими біля свого заміського будинку і на мальовничому квітучому полі неподалік.
Осадча вибрала для прогулянки штани-кюлоти молочного кольору, кросівки і коротке пальто пісочного відтінку. За своїм звичаєм, вдома зірка обійшлася без макіяжу, а волосся зібрала в простій хвіст. Ведуча позувала з букетиком квітів, щасливо посміхаючись.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поцікавилася Катерина.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Горбунов поділився ніжним фото з дружиною, яка цілує його в щоку.
Також шоумен зачарував сімейним фото, на якому він підхопив 3-річного Івана на руки, а Катя стоїть поряд.
"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пожартував Юрій.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники пораділи за пару і залишили їм багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували спільною зйомкою з народним колоритом.
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Автор: Марина Настевіч