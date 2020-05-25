Піймали хлопця, буде наш: Осадча та Горбунов зачарували весняними кадрами з сином

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Незважаючи на похмуру погоду, сімейство відмінно провело час на природі

Карантин ще триває, але завдяки послабленням деякі працівники культури вже повертаються до трудових буднів - так, Катя Осадча знову приступила до активних зйомок програми "Світське життя". Перший випуск зробили за правилами соціального дистанціювання, адже знімали на теренах Музею народної архітектури і побуту у Пирогово в Києві. А вихідні телеведуча проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном, намагаючись по можливості вибратися на природу.

Навіть прохолодна та похмура погода не завадила сімейству вибратися на прогулянку. На своїх сторінках у соцмережах Катя і Юрій поділилися атмосферними кадрами, зробленими біля свого заміського будинку і на мальовничому квітучому полі неподалік.

Осадча вибрала для прогулянки штани-кюлоти молочного кольору, кросівки і коротке пальто пісочного відтінку. За своїм звичаєм, вдома зірка обійшлася без макіяжу, а волосся зібрала в простій хвіст. Ведуча позувала з букетиком квітів, щасливо посміхаючись.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поцікавилася Катерина.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов поділився ніжним фото з дружиною, яка цілує його в щоку.

Також шоумен зачарував сімейним фото, на якому він підхопив 3-річного Івана на руки, а Катя стоїть поряд.

"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пожартував Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пораділи за пару і залишили їм багато теплих відгуків.

Треба Вам, Катруся, ще дівчинку піймати! Ви така гарна пара!!!

А дівчат?

Так,циганські прийоми завжди працюють

радію за доброму вашому щастю

Ви дуже гарні,натуральна, без мейкапу.

Ви чудова!!!!

Класно

Дуже гарна щаслива сім'я,захоплююсь вами

Юрко, пора підстригатися

Ой.. Милашки

Яка ви прекрасна пара!

Чудові)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували спільною зйомкою з народним колоритом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч