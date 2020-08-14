Червоний лебідь: Катя Осадча в ефектних штанях з пір'ям підкорила стилем

Катя Осадча повернулася з Туреччини, де відпочивала разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і синами – Іллею та Іваном. Ведуча одразу ж приступила до роботи і вже встигла, по всій видимості, влитися в ритм. Так, ведуча влаштувала фотосет в одній із київських студій і з'явилася перед шанувальниками в екстравагантних червоних штанах , прикрашених знизу страусиним пір'ям.

Катя доповнила образ білою майкою і стильними капцями. Її волосся акуратн укладене ззаду у хвіст. Катя позує в профіль. Варто звернути увагу на напис на стіні. У перекладі з англійської він говорить: "Ми віримо в мистецтво". "Правда", - зізналася в підписи під знімком ведуча.

В коментарях шанувальники Каті обсипали її компліментами і похвалили за особливе почуття смаку і стилю.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Такий милий! Спортивна Катя Осадча умилила спільної йогою з маленьким сином

Надихаємося вашим стилем

Катя, обожнюю ваш стиль

Шикарне волосся. Катерина, тут ви гарна

Катя клас!

Краса

Червоний лебідь

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча з синочком Іваном піднялася на гору Тахтали в Туреччині. Вона показала захоплюючі види околиць.