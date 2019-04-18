В червоному бікіні і масивних сережках: Кайлі Дженнер спокушає відпускними фото

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-річна зірка поділилася фото з відпочинку

Кайлі Дженнер – одна з найбільш активних користувачів мережі серед знаменитостей і навіть серед членів сімейства Кардашян. Дівчина регулярно, іноді і по кілька разів на день, постить фото і відео зі своїх численних проектів. Також не забуває вона висвітлювати тему материнства, свого особистого життя, викладати оригінальні образи, а ще – звичайні селфі.

Так, після численних фешн-зйомок вона обожнює показати себе абсолютно без макіяжу, зробивши акцент на свіжій шкірі і юності – власниці титулу наймолодшою мільярдерки у світі влітку виповниться 22 роки. А кілька годин тому Кайлі поділилася з фоловерами фото з відпочинку. "Повертаючись до відпускних вібрацій", – написала Кайлі.

Селфі з готелю носять вельми відвертий характер – у звичайному стилі зірки. Вона позує в червоному купальнику з квітковим принтом, що демонструє її видатні форми. Доповнюють романтичний відпускний образ розпущене волосся, легкий макіяж, масивні сережки-кільця у вухах, а також золоті браслети та ланцюжки.

Шанувальники знаменитості, які завжди раді подібним знімках, і в цей раз залишилися небайдужі. "Червоний добре виглядає на тобі, безумовно це один з твоїх кольорів!", "Дуже красиві картинки, розкішне тіло", "Вау, ти приголомшлива", "Мені подобається твоє бікіні"...

Також багато з них не втрималися, щоб не згадати про екс-подругу Кайлі – Джордін Вудс, яка зараз у немилості сімейства Кардашян після відомого інциденту з Хлої. "Ти все ще розбиваєш моє серце, коли відпочиваєш без Джордін", "Я сумую за вашим спільним фото", "Але мінус Джордан", "Я сумую за вібраціями Кайлі і Джорді, прости її, і повертайтеся разом"...

Нагадаємо, обидві дівчини нещодавно побували на популярному інді-фестивалі Коачелла. Шанувальники були впевнені, що підуть бурхливі з'ясування стосунків, але вони просто проігнорували один одного. За чутками, 21-річна Джордін Вудс дуже сумує за Кайлі і мріє знову стати її подругою.

Нагадаємо, раніше напівоголені Кім Кардашян та Кайлі Дженнер знялися в рекламі парфумів.