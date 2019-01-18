"Червона королева": Кім Кардашьян пропонує новий тренд

Вперше за довгий час Кім "змінила" бежевим відтінкам в макіяжі
Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка Instagram постала перед шанувальниками у несподіваному для них образі. Законодавиця моди, яка кілька років тому навчила весь світ поєднувати між собою п'ятдесят відтінків бежевого, на цей раз відмовилася від гами нюд і показала, якою фатальною красунею може бути.
Кім опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, де крупним планом був знятий її портрет, яскравим акцентом якого стали червона помада і довгі нігті в тон їй. Зірка доповнила макіяж стрілками на очах і тінями натуральних відтінків.
Фото: Кім Кардашьян слідує заповітам Коко Шанель (instagram.com/kimkardashian)
Звернення до класики не випадково, адже останнім часом набирає обертів, мода на 90-ті, коли червоні відтінки у макіяжі та оформленні нігтів були фаворитами. Крім того, Кім бачить в такому образі тісний зв'язок з традиціями легендарної Коко Шанель, вона навіть зробила відео продуктів, якими зробила макіяж на тлі чорно-білого ретро-постера з написом — "Коко Шанель", " для своїх "історій" в Instagram.
Шанувальники були вражені незвичайним образом кумира і залишили під фото масу схвальних коментарів.
"Червона Кім — це сильно, ти виглядаєш чудово";
"Королева";
"Миле фото. Я сподіваюся, що це не фотошоп. Це кращий твій знімок";
"Чудово";
"Класична діва. Мені подобається це фото Кім";
"Моя богиня Кім";
"Червона королева", - похвалили підписники за вдалий образ.
Новий тренд приміряла навіть молодша дочка Кім Кардашьян — Чикаго, її личко з червоною помадою на губах всього на кілька секунд показала її мама в "історіях" Instagram.
Скріншот: відео stories Instagram в записі Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)
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А ще, американська ікона стилю Кім Кардашьян опублікувала свій дитячий знімок з бантами і у милому платтячку, чим замилувала шанувальників.