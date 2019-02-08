"Красивий голос": Олександр Скічко підкупив компліментами Машу Єфросиніну і отримав роботу

Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Телеведучий на початку кар'єри не втримався від комплмтов і легкого флірту з вже відомою колегою

Популярний український телеведучий Олександр Скічко вирішив розповісти про перше знайомство з чарівною колегою Машею Єфросиніною. Про це він написав в Instagram.

Шоумен зазначив, що особисто зустрівся з зіркою, коли прийшов на кастинг ведучого одного з ранкових шоу в 2012 році. Так сталося, що його інтерв'ював ні хто інший, як сама Маша, щоправда, він її не бачив, але впізнав по голосу за кадром і вирішив трохи пококетувати.

"У лютому 2012 року я прийшов на кастинг у програму "Підйом". Я зайшов у студію, на мене повісили мікрофон і сказали: "Ідіть ставайте на точку". Завдання: розповісти про себе, і прочитати невелику новину по суфлеру. З нізвідки пролунав жіночий голос. "Здрастуйте, назвіться, будь ласка!" Я сказав: "Здрастуйте, мене звуть Олександр Скічко, мені 20 років". Жіночий голос відповів: "Олександре, що ви нам розкажете?" І я відповів: "Я скажу, що у вас дуже гарний голос, вам стояло б спробувати себе на телебаченні". У відповідь пролунав жіночий сміх! Звичайно ж, я знав, що цей жіночий голос належав Маші Єфросиніної, і для мене це було щось з області фантастики - знаходиться поруч з такою відомою людиною! Через 7 років ми працюємо в одному проекті! Мрії збуваються!" - зізнався Скічко.

Фото: Олександр Скічко і Маша Єфросиніна (instagram.com/aleksandrskichko)

Свою розповідь він супроводив спільними фото з усміхненою і милою Машею – на одному він зображений на початку своєї кар'єри, а друге було зроблено днями в студії одного з провідних українських каналів. На першому знімку Єфросиніна позує в сукні кольору маджента. Саме в цьому вбранні телеведуча з'явилися в останній знімальний день нового шоу "Дивовижні люди", повідомивши, що готова відзначити цю подію келихом вина.

Фото: Олександр Скічко і Маша Єфросиніна (instagram.com/aleksandrskichko)

Шанувальники телеведучого не шкодували компліментів для професіоналів своєї справи і відзначали, що з часом Олександр змужнів, а Маша залишилася такою ж чарівною ніби час над нею не владний.

"Олександр трохи змужнів, а Маша яка була така і залишилась", "Маша супер! І Саша супер! Чудові ведучі (з душею!)! Мені завжди цікаво дивитися ваші проекти, і ваш спільний буду дивитися із задоволенням!», «Найкрасивіші і цікаві", "Найкрасивіші і талановиті люди! Приємно вас бачити на телебаченні!", - не скупитися на похвалу підписники Скічко.

Скріншот коментарів (instagram.com/aleksandrskichko)

Раніше Олександр Скічко показав вражаючі фото з Африки, де провів активну відпустку з сім'єю.

До речі, Маша Єфросиніна віддала перевагу менш екстремальному проведенню часу і відправилася в ОАЕ.

Відео: РБК-Україна