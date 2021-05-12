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Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики

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Тулум, Мексика, Середа 12 травня 2021 15:36
Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських не так давно повернулася з Мексики, де провела кілька тижнів, знімаючи своє реаліті "Дівчатка рулять". Її чоловік, продюсер і репер Потап дуже сумував за коханою, тому прилетів до неї на кілька днів. Він з теплотою згадує той час і порадував фанатів яскравим романтичним кадром з дружиною.

На фото, опублікованому в Instagram Потапа, пара прогулюється по піщаному пляжу, тримаючись за руки.

При цьому Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і квітчастому парео, демонструючи підтягнуту фігуру. Її чоловік був у синій сорочці, шортах і бордовому капелюсі.

Закохані задоволено посміхаються і виглядають дуже щасливими.

"Я залишив своє серце в Мексиці", - підписав фото Потап.

Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики

Настя Каменських і Потап влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не залишилися байдужими і почали обсипати пару в компліментах. Деякі ж запідозрили Каменських у вагітності.

  • Такі яскраві
  • Які ж ви красивенні, бомбезні
  • Які милашки
  • Красиві
  • Стильові
  • у закоханих людей одне серце на двох
  • Потап так покращав!
  • Ото відчуття коли поруч пливе королева
  • Ви просто супер пара!
  • Коли вже Настя народить?
  • Ви дуже гарна пара
  • Животик не приховати вже

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила зізнанням у коханні імениннику Потапу - 8 травня продюсеру виповнилося 40 років.

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