Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики

Настя Каменських не так давно повернулася з Мексики, де провела кілька тижнів, знімаючи своє реаліті "Дівчатка рулять". Її чоловік, продюсер і репер Потап дуже сумував за коханою, тому прилетів до неї на кілька днів. Він з теплотою згадує той час і порадував фанатів яскравим романтичним кадром з дружиною.

На фото, опублікованому в Instagram Потапа, пара прогулюється по піщаному пляжу, тримаючись за руки.

При цьому Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і квітчастому парео, демонструючи підтягнуту фігуру. Її чоловік був у синій сорочці, шортах і бордовому капелюсі.

Закохані задоволено посміхаються і виглядають дуже щасливими.

"Я залишив своє серце в Мексиці", - підписав фото Потап.

Настя Каменських і Потап влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не залишилися байдужими і почали обсипати пару в компліментах. Деякі ж запідозрили Каменських у вагітності.