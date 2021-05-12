Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики
Настя Каменських не так давно повернулася з Мексики, де провела кілька тижнів, знімаючи своє реаліті "Дівчатка рулять". Її чоловік, продюсер і репер Потап дуже сумував за коханою, тому прилетів до неї на кілька днів. Він з теплотою згадує той час і порадував фанатів яскравим романтичним кадром з дружиною.
На фото, опублікованому в Instagram Потапа, пара прогулюється по піщаному пляжу, тримаючись за руки.
При цьому Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і квітчастому парео, демонструючи підтягнуту фігуру. Її чоловік був у синій сорочці, шортах і бордовому капелюсі.
Закохані задоволено посміхаються і виглядають дуже щасливими.
"Я залишив своє серце в Мексиці", - підписав фото Потап.
Настя Каменських і Потап влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники не залишилися байдужими і почали обсипати пару в компліментах. Деякі ж запідозрили Каменських у вагітності.
- Такі яскраві
- Які ж ви красивенні, бомбезні
- Які милашки
- Красиві
- Стильові
- у закоханих людей одне серце на двох
- Потап так покращав!
- Ото відчуття коли поруч пливе королева
- Ви просто супер пара!
- Коли вже Настя народить?
- Ви дуже гарна пара
- Животик не приховати вже
Нагадаємо, Настя Каменських зворушила зізнанням у коханні імениннику Потапу - 8 травня продюсеру виповнилося 40 років.