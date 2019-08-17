"Красиві та щасливі": вагітна Подкопаєва розчулила мережу фото з коханим

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

16 серпня спортсменка відсвяткувала день народження

Відома українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зараз перебуває на останніх місяцях вагітності - вона чекає дитину від свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського. Зазначимо, що гімнастка вже виховує двох дітей – прийомного сина Вадима та доньку Кароліну від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Вона із задоволенням ділиться в мережі ніжними фото "в положенні", проте дуже рідко показує свого коханого.

Але в честь свого дня народження Лілія зробила виняток - 16 серпня спортсменці виповнився 41 рік. Вона опублікувала ніжне фото з Ігорем, на якому вони відображені у дворі будинку. Подкопаєва, одягнена у вільне біле плаття, тримає в руках величезний букет троянд і зворушливо притиснулася до коханого.

"Триста тисяч годин за спиною,

Триста тисяч планет наді мною", - підписала знімок гімнастка.

Фото: Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (instagram.com/podkopayeva_official)

Чарівний кадр викликав хвилю розчулення у підписників Лілії, які залишили багато теплих слів та щирих побажань.

Красиві і щасливі!!! Хай буде так завжди!

Яка гарна пара! Щастя вам на довгі роки

Щастя у ваших очах

Чарівна лапочка - матуся і улюблена жінка гідного чоловіка

Неймовірно красива пара

Яка ж ви гарна! Вітаю! Будьте щасливі разом!!!

З Днем Народження Лілечка! Нехай здійснюються Мрії!

Щастя вам і любові

З Днем народження, Лілечка! Будь коханою!

Наша гордість, з Днем Народження

З днем народження прекрасна Лілія-ти як квітка , распускаешься і все красивіше стаєш ! Будь щаслива, а зараз удвічі

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, вагітна Лілія Подкопаєва розбурхала мережу надихаючим зверненням. "Якщо стоїть вибір між "так" або "ні", вибирайте "так"! Зробіть це. Поцілуйте, обійміть, доженіть, зустріньтеся, скажіть. І нехай вийде дурниця, зате хоч спробували. Д.Д", - залишила вона мотивуючий текст.

Також Лілія Подкопаєва підкорила виходом у світ в стильній блузці-вишиванці.