"Гарні": розлучена Слава Камінська відпочиває на Балі з відомим актором

Співачка не на жарт заінтригувала фанатів
Слава Камінська не перестає дивувати своїх шанувальників - після розлучення з чоловіком і батьком її двох дітей Едгаром Камінським вона розповідала в інтерв'ю, що у неї вже є нові відносини. Однак розкривати особистість нового коханого зірка поки що не стала. Пізніше на дні народження дітей вона вразила всіх поцілунком з екс-чоловіком - але схоже, що про возз'єднання сім'ї мова все ж не йде. Зараз артистка з дітьми полетіла на відпочинок на острів Балі - як виявилося, не одна!
На своїй сторінці в Instagram Слава ділиться фото з канікул біля океану. І якщо на перших кадрах була лише вона і її діти - син Леон і дочка Лаура, то на свіжому знімку з'явилася нова дійова особа - відомий український актор Павло Вишняков. Більш того, на фото він несе маленьку Лауру на плечах, а та смішно показує язик.
"У мене теж ноги втомилися, але все краще дітям", - з гумором прокоментувала чарівний кадр Камінська.
Фото: донька Слави Камінської Лаура і Павло Вишняков (instagram.com/babaslavka)
У розділі сторіс свого аккаунта вона показала ще декілька фото і відео з поїздки до мавп і відпочинку в готелі, і на них також присутній Вишняков, у якого явно прекрасні стосунки з дітьми співачки.
Фото: Слава Камінська з дітьми відпочиває на Балі (instagram.com/babaslavka)
Слава ніяк не пояснює, які саме у неї стосунки з актором - новий роман, або ж просто дружба. Заінтриговані шанувальники активно діляться емоціями в коментарях і зазначають, що вони добре виглядають разом і дуже красива пара.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми на острові Балі.