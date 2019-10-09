Красива і щаслива: життєрадісна Ребрик заворожила яскравим осіннім фотосетом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча радіє осені серед буйства фарб природи

Лілія Ребрик не звикла сумувати. У будь-який час року і при будь-якій погоді вона незмінно радує шанувальників своєю життєрадісністю і позитивному. Нещодавно телеведуча зізналася, що обожнює прогулянки з чоловіком Андрієм Диким по одному із самих мальовничих київських парків – Феофанія. Саме там днями вона влаштувала романтичний фотосет з коханим, який вирішив поєднати приємне з корисним і прокотився по алеям на велосипеді. Також теледіва вирішила поділилася результатами своєї яскравій фотосесії з шанувальниками в Instagram.

Лілія веселиться на камеру серед осіннього різнокольорового листя. Вона приймає ефектні пози, крутиться і навіть демонструє відмінну розтяжку. На ведучій – зручний і практичний аутфіт: чорні лосини, довгий щільний кардиган з великими трояндами і комфортні кеди.

"Осінь - не привід сумувати. Є серед вас ті, хто по-справжньому любити осінь? Пишіть свої рецепти, як її полюбити", - закликала вона.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники з задоволенням відгукнулися на прохання ведучої. Вони розповіли, як піднімають собі настрій в осінній період і за що люблять цю пору року, а також не забули про компліменти для теледіви.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Красуня

Для мене осінь найкраща пора року! Всі пори року по своєму прекрасні! Плюси, мінуси

Красива і щаслива!

Дуже люблю. Для мене осінь - це час роздумів, коли сидиш читаєш книгу і п'єш чайок з лимончиком під теплою ковдрою

Зробити собі гарну фотосесію і подарунок. Тоді настрій буде на всі сто

Ві неймовірна!

Шо не фотка, то шедевр

Лілечка, красунечка! Такий позитивчик!

Як завжди гарнюня!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.