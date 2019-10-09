Красива і щаслива: життєрадісна Ребрик заворожила яскравим осіннім фотосетом

Ведуча радіє осені серед буйства фарб природи
Лілія Ребрик не звикла сумувати. У будь-який час року і при будь-якій погоді вона незмінно радує шанувальників своєю життєрадісністю і позитивному. Нещодавно телеведуча зізналася, що обожнює прогулянки з чоловіком Андрієм Диким по одному із самих мальовничих київських парків – Феофанія. Саме там днями вона влаштувала романтичний фотосет з коханим, який вирішив поєднати приємне з корисним і прокотився по алеям на велосипеді. Також теледіва вирішила поділилася результатами своєї яскравій фотосесії з шанувальниками в Instagram.
Лілія веселиться на камеру серед осіннього різнокольорового листя. Вона приймає ефектні пози, крутиться і навіть демонструє відмінну розтяжку. На ведучій – зручний і практичний аутфіт: чорні лосини, довгий щільний кардиган з великими трояндами і комфортні кеди.
"Осінь - не привід сумувати. Є серед вас ті, хто по-справжньому любити осінь? Пишіть свої рецепти, як її полюбити", - закликала вона.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники з задоволенням відгукнулися на прохання ведучої. Вони розповіли, як піднімають собі настрій в осінній період і за що люблять цю пору року, а також не забули про компліменти для теледіви.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.