Красива і щаслива: Брітні Спірс порадувала фанатів квітучим зовнішнім виглядом

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала серію нових кадрів

Брітні Спірс продовжує ділитися з фанатами своїми образами. Цього разу співачка вибрала в якості аутфіта новий ансамбль у своєму фірмовому стилі. Брітні одягла ультракороткі білі шорти з низькою посадкою, а також укорочену блакитну блузку з довгими рукавами і яскравим квітковим принтом. Доповнює картину солом'яний капелюшок, а також біле намиста і браслети. Макіяж Спірс зробила досить виразний, але більш акуратний, ніж зазвичай. А волосся витягла праскою і розпустила. В руках 38-річна красуня тримає букет білих троянд і просто світиться від щастя.

Пізніше Брітні також додала в мережу короткий ролик, де крутиться з букетом в руках, а заодно і демонструє всім свою спортивну фігуру.

Брітні Спірс виглядає дуже щасливою (фото: instagram.com/britneyspears)

Від таких позитивних фото і відео мережа просто вибухнула захватами. Першим написав приємні слова коханий Брітні – Сем Асгарі. «Щасливі дівчата найкрасивіші», – не втримався він. Інші послідовувачі знаменитості також не стали приховувати, що Брітні виглядає дійсно неймовірно щасливою.

Як це можливо – бути такою прекрасною?

Ми любимо тебе, Брітні! Твоя усмішка – найпрекрасніша річ у світі

Прекрасна Брітні!

Така красуня

Прекрасні квіти

Дитинко, ти вогонь

Королева

Ти така красива і гарненька в той же час

Така красива!

Ти виглядаєш щасливою, королева

Ти виглядаєш такою щасливою і красивою, Брітні! Бажаю прекрасного дня

Коментарі до посту Брітні (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Звичайно, були і ті, хто обурився звичкою Брітні видаляти пости і публікувати їх повторно. Але співачка рідко звертає увагу на подібні слова, роблячи так, як подобається їй. Одного разу вона записала звернення до фанатів, запропонувавши їм просто відписатися від неї, якщо їм щось не подобається. Також періодично вона додає і красномовні картинки на цю тему. Приміром, нещодавно Спірс опублікувала фото з написом: «Якщо я н подобаюся вам, це нормально. Не у всіх у світі хороший смак»...