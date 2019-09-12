"Красива пара": стильні Тодоренко і Топалов красувалися на червоній доріжці

Молода мама Регіна Тодоренко раз за разом доводить, що поєднувати активну кар'єру і материнство - дуже навіть можливо. І хоча вона іноді скаржиться на втому і недосип - так, нещодавно ведуча зізналася, що не могла відпочити п'ять ночей поспіль, вона успішно підтримує такий ритм життя і встигає знімати авторські шоу, приділяти час сім'ї, подорожувати і навіть виходити в світ.

Так, днями Регіна разом з коханим чоловіком Владом Топаловим відвідали престижну премію "Людина року 2019" за версією журналу GQ, яка вручається російським знаменитостям за видатні заслуги і проходить у Москві. Заради такого випадку сімейство нарядилось в стильні і ефектні вбрання, а кадри з заходу артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Тодоренко з'явилася на червоній доріжці в короткій сукні-піджаку. Вона доповнила свій образ білими босоніжки на шпильці з декором з пір'я і чорним клатчем, а завершальною родзинкою стали сережки-висульки і макіяж в темних тонах. Влад Топалов же був у класичному чорному костюмі, який доповнив туфлями в тон і білосніжною сорочкою з метеликом.

Пара багато посміхалася і з задоволенням позувала в обнімку і тримаючись за руки. На думку Регіни, слід було створити ще одну номінацію премії - "Батько року".

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Перший раз на премії @gqrussia у новому статусі. Це так дивно, приходячи на грандіозний захід, де можна відпочити, відволіктися від буднів, поспілкуватися з цікавими людьми, всіма думками бути ВДОМА. І як же все-таки цікаво складається життя. Я все думала, шкода , #GQ не заснували номінацію #ОтецГода, а адже це одна з найголовніших місій людства (батьківство, материнство)! @vladtopalovofficial Владислав Михайлович, ти - НАША людина року. Цього року, наступного і через рік. Ми любимо тебе, пап)" - поділилася ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Зоряне сімейство також зробило кілька ефектних фото на сходинках будівлі консерваторії.

"Спасибі нашому сімейному фотографу за ширяючу пару над землею", - зазначила Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Відзначимо, що "Людиною року" став режисер Кирило Серебренніков.

Підписники засипали Тодоренко і Топалова компліментами, захоплюючись їх елегантними образами і запевняючи, що вони там були найкрасивішою парою.

Які ж ви чудові, Регіна

Регин, завжди приємно читати і бачити твої реальні прості емоції і думки)

дуже Красива

Містер і місіс Сміт

Дуже красиві!!!

Босоніжки

- Гарна пара! Молодці!

Як приємно дивитися на щасливих батьків!

Які ви світяться два промінці сонечка! Щастя вам і любові!!

Ваааааа. Такі милі

від так все життя, просто парити і тримаються за руки

Красиві і щасливі

Реально крута фотка! Прям вогнище! Ви супер!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, мрійлива Регіна Тодоренко показала постільне фото у незвичайному місці. Ведуча також поцікавилася, кого із знаменитостей шанувальники хотіли б бачити в якості гостей її шоу.

Раніше Регіна Тодоренко публічно взаємно зізналася в любові іспанському акторові Маріо Касасу і опублікувала провокаційне фото і відео з ним.