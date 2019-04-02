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Красива пара: Слава і Едгар Камінські "закохують" проникливим поглядом


Подружжя похвалилося романтичною поїздкою в США

Слава Камінська показала своїм шанувальникам неймовірно романтичний знімок зі своїм чоловіком – відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським. На фото щасливі чоловік і дружина проникливо дивляться один на одного. При цьому солістка поп-групи НеАнгели зазначила, що знімок був зроблений в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Так, Камінська нічого не написала під своїм новим постом. Зате розмістила кілька смайликів, за яким все стало на свої місця.

Один з эмоджи – статуя Свободи, розташована на однойменному острові в бухті Нью-Йорка. Так що шанувальники відразу здогадалися, що Слава з чоловіком відлетіли в США.

Крім того, в розділі сторіз Слава опублікувала фото отриманої в США візи. Далі Камінська зробила кілька відео з Туреччини, де у неї пересадка.

Щасливі Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka)

Американська віза Камінської (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави поспішили залишити свої коментарі і побажати співачці відмінного шляху.

  • "Щасливої дороги"
  • "Слава, ви така гарна пара! Любові вам і Щастя"
  • "Гарні!"
  • "США - моя мрія"
  • "Дуже ніжні"

До речі, до цього Слава вже публікувала ніжне фото з чоловіком. Тільки тоді пара позувала ошатними: на Славі – червоний костюм. Фото було зроблено в рамках глянцевої фотосесії.

Також нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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