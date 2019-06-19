"Красива пара": дочка Ольги Сумської захопила "брутальним" фото в компанії відомого актора

Антоніна Паперна (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Паперна приступила до зйомок у новому фільмі

Тоня Паперна пішла по стопах своєї зіркової мами Ольги Сумської. 29-річна молода актриса активно пробує себе у зйомках різних фільмів і серіалів. Правда, останнім часом Антоніна мало показувала своє акторське життя. Зазначимо, що влітку 2017 року у Тоні Паперної та її чоловіка, російського актора Володимира Яглича народилася дочка. І молода мама була довгий час зайнята дитиною.

І ось, на своїй instagram-сторінці вперше за довгий час Антоніна показала кілька цікавих кадрів зі зйомок нової кінострічки. Паперна зазначила, що на даний момент вона грає одну з ролей новоо фільму "Заручники", режисер Кіра Ангеліна.

При цьому на знімальному майданчику з Паперною також "засвітився" російський актор Станіслав Бондаренко. Колеги зробила разом ефектний кадр. Паперна позує в коктейльній атласній сукні, в руках у неї – пістолет! Бондаренко – у шкіряній куртці і джинсах. На обличчі – грим у вигляді рани на губі.

"Давно не працювали разом зі Станіславом Бондаренко! #снимаетсякино "Заручники" реж. Кіра Ангеліна", - підписала фото Паперна.

Антоніна Паперна та Станіслав Бондаренко (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Цікаво, що такий же кадр на своїй instagram-сторінці опублікував і Бондаренко.

"К/к "Заручники". Реж. Кіра Ангеліна. З Тонею Паперною не бачилися напевно більше 4х років. Таке відчуття, що вона п'є кров немовлят. Ну а решта без коментарів. Придумайте заголовок до фото", - підписав знімок актор.

Шанувальники Паперною і Бондаренко поспішив прокоментувати їх фото:

"Ого! Смотритесь!" - пише Ольга Сумська.

"Дуже сексі!"

"Прекрасні обидва!"

"Самі красиві і талановиті!"

"Обожнюю вас разом!"

"Тоня така красива!"

"Містер і місіс Сміт"

"Бондаренко! Ну не можна бути таким непристойно чарівним! Ви супер!"

"А між іншим - красива пара!"

"Так, вона класно виглядає!!! Так кров не вода!! Мама у неї теж добре виглядає!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/tonya_papernaya ; instagram.com/st_bond

Також Тоня Паперна показала ще один кадр зі зйомок – у ліловій сукні з глибоким декольте. При цьому колір мейкапу також підібраний під колір сукні.

Фото: instagram.com/tonya_papernaya

Нагадаємо, раніше донька Ольги Сумської Тоня Паперна вразила розкішною фігурою. Шанувальники Паперною навіть назвали її "дівчиною Sports Illustrated Swimsuit".

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку онуку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Маля вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.