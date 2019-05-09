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"Красива наречена": Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 09:49
"Красива наречена": Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Для вечірки з подругами співачка приміряла вбрання нареченої

23-річна Аліна Гросу готується до важливої події у своєму житті - у червні співачка вийде заміж за свого коханого Олександра. Пара разом вже чотири роки, проте артистка не розкриває ніяких подробиць про нареченого або майбутню подію. Втім, нещодавно вона похвалилася шанувальникам обручкою з діамантом, яку коханий подарував їй на заручини в Празі. Там же дівчина влаштувала веселий дівич-вечір і поділилася в своєму Instagram яскравими світлинами.

Для вечірки Гросу вибрала образ нареченої - вона позувала в красивому білому платті з глибоким декольте і фаті. На фото артистка відображена на ліжку посеред повітряних кульок і напису "Bride" (Наречена), а також в оточенні подруг.

&quot;Красива наречена&quot;: Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

Подружки Аліни вбралися в схожі сукні в білизняному стилі кольору "рожевий металік". Дівчата із задоволенням позували для фото, пили шампанське і дуріли.

 

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

У підписі до публікації співачка опублікувала гумористичний вірш власного твору на тему заміжжя.

"Вирішила підписати ці фотки якось незвично, без ванільних висловлювань.."як я щаслива, падаю в обморок, мріяла все життя..люблю не можу...і т. д...))" всі і так знають цю частину передвесільних емоцій та почуттів!!! Краще додам перцю і виставлю вірш, який не встигла показати вам, коли він був ще актуальний, тому зроблю це зараз))) слава Богу, у мого Сани почуття гумору є, і він сприймає подібні вірші несерйозно.

Остановитесь вы, люди, родные!!!
Я слишком еще молода,
Чтоб бросить делишки шальные...
И гордо сказать ему "да"
Свободы хочу я!!! Свободы..
Минуту, хоть миг, хоть бы час..
Такая моя уж природа,
Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!
Так быстро проносятся мысли,
А я стою у алтаря
И молча прошу СВОЕЙ жизни..
Спасите!!! Спасите меня.
Быть может, все это нормально?
Быть может, все леди боятся
Женою стать официально..?
Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.

&quot;Красива наречена&quot;: Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

Підписники артистки захоплюються її красою і вітають з радісною подією.

  • "Щастя, родинного тепла і затишку, благополуччя, достатку, а найголовніше, любові до нескінченності"
  • "Пісня я думаю б теж би на ці слова вийшла ульотна"
  • "Вірш крутий"
  • "Заміж як і коли? Щастя любові і взаєморозуміння"
  • "Блін, я так не реально рада за тебе, простооо"
  • "Красуня"
  • "ти моя Красуня"
  • "Який образ у Аліни ) дуже навіть добре!!!"
  • "Красива наречена"
  • "Дівочі посиденьки юхууу"

Раніше хрещена виконавиці Ірина Білик проговорилася, що весілля відбудеться влітку у Венеції

Відзначимо, що раніше Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото.

А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.

"Я сказала так": Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою "Така красива": Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото
Новини України певецАліна Гросу
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