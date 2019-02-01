"Гарна дівчинка!": Тіна Кунакі опублікувала дитячі фото

Модель зворушливо підписала фото в соцмережах

Жена известного французского актера Венсана Касселя, которая еще недавно делилась пляжными фото с заметно округлившимся животиком, Тина Кунаки в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько снимков, на которых был запечатлен маленький ребенок.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

Как оказалось, это были архивные фото самой Тины, которая таким образом публично поздравила свою мать с днем рождения и призналась, что теперь понимает ее чувства, так как сама скоро станет матерью.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

"С днем рождения мама. Я люблю тебя еще больше теперь, когда я тоже буду мамой", - мило подписала Тина одну из фотографий.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

Поклонники модели отметили, что в детстве она была очень милой девочкой, а ее мать настоящей красавицей в молодости. Так же они отметили, что было бы замечательно, если бы ребенок Тины и Венсана был бы больше похож на мать.

"Такая милая"

"Красивая малышка!"

"Почему она напоминает мне тебя"

"Красивая"

"вау, какая миленькая!!! Ты чудо"

"Кто это такой милый"

"Это будет фотокопия вашего будущего ребенка"

"Красавица"

"Твоя мама удивительная и красивая"

"Оба такие красивые"

"Всего наилучшего вам и вашей хорошей семье"

"Ты — копия матери, Тина"

"Она красивая", - написали подписчики в комментариях.

Напомним, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.

Отметим, Моника Белпуччи недавно позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров.