"Гарна дівчинка!": Тіна Кунакі опублікувала дитячі фото

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Модель зворушливо підписала фото в соцмережах

Дружина відомого французького актора Венсана Касселя, яка ще недавно ділилася пляжними фото з помітно кругленьким животиком, Тіна Кунакі в своєму Instagram-акаунті опублікувала кілька знімків, на яких був зображена маленька дитина.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

Як виявилося, це були архівні фото самої Тіни, яка таким чином публічно привітала свою матір з днем народження і зізналася, що тепер розуміє її почуття, так як сама скоро стане матір'ю.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

"З днем народження мама. Я люблю тебе ще більше тепер, коли я теж буду мамою", - мило підписала Тіна одну з фотографій.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

Шанувальники моделі відзначили, що в дитинстві вона була дуже милою дівчинкою, а її мати справжньою красунею в молодості. Так само вони зазначили, що було б чудово, якщо б дитина Тіни і Венсана була би більше схожа на матір.

"Така мило"

"Гарна дівчинка!"

"Чому вона нагадує мені тебе"

"Красива"

"вау, яка миленька!!! Ти чудо"

"Хто це такий милий"

"Це буде фотокопія вашої майбутньої дитини"

"Красуня"

"Твоя мама дивовижна і красива"

"Обидва такі красиві"

"Всього найкращого вам і вашій хорошій сім'ї"

"Ти — копія матері, Тіна"

"Вона красива", - написали підписники в коментарях.

Нагадаємо, що відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже у відносинах і цілком щаслива.

Зазначимо, Моніка Белпуччи нещодавно позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів.