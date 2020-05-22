Красива історія кохання: Даша з Холостяк-10 заінтригувала висловлюванням про фінал проекту

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша зворушливо звернулася до шанувальників

Вже сьогодні, 22 травня відкриється головна інтрига романтичного реаліті Холостяк-10. Макс Михайлюк нарешті зробить свій вибір і назве ім'я тієї, єдиної, з якою хоче продовжувати будувати стосунки за межами проекту. Нагадаємо, що в шоу залишилися дві красуні - Даша Ульянова і Дана Оханська. Дві фаворитки не тільки Макса, але і глядачів ТВ-шоу. Зазначимо, що фінал Холостяка-10 відбудеться сьогодні на каналі СТБ о 19:00!

Тим часом дівчата нервують і діляться емоціями в передчутті фіналу. Даша Ульянова написала емоційний пост перед фіналом проекту. Дівчина запевняє шанувальників, що абсолютно ні про що не шкодує. Більш того, дівчині навіть трохи сумно від того, що все закінчується!

“В кінці завжди згадуєш початок. Я не втомлюся повторювати, що це був прекрасний час і зізнаюся вам, мені навіть трохи сумно, що все закінчується) Проект Холостяк завжди був моїм улюбленим на ТБ) І я навіть і уявити не могла , що коли-небудь опинюся в фіналі та ще й з такою красивою історією кохання.. Ще один важливий момент! Знаю, що коли закінчаться ефіри, якась частина вас відпише (хоча я проти) і тому просто хочу сказати величезне людське СПАСИБІ", — пише Ульянова.

Дівчина побажала, щоб її шанувальник не переставали вірити і мріяти!

Дякую , що розділили зі мною це час, підтримували, як могли, співпереживали і навіть налаштовували на боротьбу з дівчатками. Знову ж таки, хто б міг подумати, що в мене буде така нереальна аудиторія! Ви всі як і я - вічно молоді, з палаючими очима, хтось вже і пухкими губами (я не жартую)))) відразу видно мої люди))) так от, я вам вдячна за все це щастя бути для вас цікавою. І як би не склалося завтра - не переставайте вірити і мріяти, як і я", - підсумувала Даша.

Свій новий пост Ульянова супроводила фото в образі з однієї з церемоній троянд. Дівчині зробили романтичну зачіску, а також макіяж з акцентом на максимальну природність - в нюдовых тонах.

Даша Ульянова з Холостяк 10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Шанувальники "холостячки" залишили приємні відгуки під її новим постом:

Це було круто!!! Твої фрази тільки чого варті. "Я просто хочу, щоб вона звідси звалила". "39-ий! Ну взагалі то 40-ой, це буде наш маленький секрет". "Купідони навколо моєї дульки літали". "Якщо є заради кого прагнути, то чому б і не постремиться!" "Якщо не з'їм, то проходжу!" "Я почала бити, цілувати, потім обіймати - справжня жінка". Це те, що згадалося) Ти зробила цей сезон! Спасибі!

Так красиво сказано, підтримую тебе в цьому!

Даша, не переживай ми за тебе в будь-якому разі! Навіть якщо ти не виграєш! Ти вже стала переможницею в душі для нас!

Ми вчора купили величезний телек, покликали кумів, зваримо раків, купимо пива і будемо дивитися фінал!

Даша буде з Максом, він вибере її! Я їх бачила в Києві )

Ой щось сумно стало, не дай бог що ви не разом, я буду вічно плакати

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 розсекретила, кому пророкувала перемогу в проекті.

Автор: Юля Петрова