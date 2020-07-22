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Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу

Середа 22 липня 2020 17:57
Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка завела мережу спекотним літнім кадром з басейну

Настя Каменських нещодавно зізналася, що сумує за відпусткою быля океану - але поки кордони ще закриті, залишається задовольнятися відпочинком вдома. Чим співачка і займається - так, 33-річна зірка завела мережу спекотним літнім знімком, зробленим біля басейну.

Артистка вирішила почати свій ранок з підбадьорливого запливу у воді - на фото вона відображена в стильному купальнику: білому топі з принтами маленьких кактусів і світло-оранжевих плавках. Настя позує на сходах, що ведуть з басейну, стоячи впівоберта до камери і захоплюючи тонкою талією і стрункими ніжками.

При цьому на обличчі Каменських немає ні краплі макіяжу, а мокре волосся вона просто заправила за вуха і грайливо дивиться в об'єктив.

Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ці спекотні літні ранки", - підписала гарячий кадр артистка.

Вражені фолловери засипали Каменських захопленими коментарями.

  • Ви чудово виглядаєте, милуюся вами,фігурка бомбічіска
  • Красуня
  • Дуже красива дівчина
  • Ой, Настя, так і самої пірнути в басейн, так немає
  • шикарна дівчинка!
  • Гарна
  • Настюша, фігура КЛАС!
  • браво
  • Худенька!!! Настя прекрасне!!
  • принадність
  • Настуся,ти сексі
  • Настуня ти справжня трудівниця, так змінити своє тіло, це величезний труд, респект
  • ой яка ж ти файна дивка!!!! Ти мила і красива жінка і Потапу пощастило!!!

Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжуКрасива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розговорилася про зради, інтим в громадському місці і пластику.

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