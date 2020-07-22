Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу

Співачка завела мережу спекотним літнім кадром з басейну
Настя Каменських нещодавно зізналася, що сумує за відпусткою быля океану - але поки кордони ще закриті, залишається задовольнятися відпочинком вдома. Чим співачка і займається - так, 33-річна зірка завела мережу спекотним літнім знімком, зробленим біля басейну.
Артистка вирішила почати свій ранок з підбадьорливого запливу у воді - на фото вона відображена в стильному купальнику: білому топі з принтами маленьких кактусів і світло-оранжевих плавках. Настя позує на сходах, що ведуть з басейну, стоячи впівоберта до камери і захоплюючи тонкою талією і стрункими ніжками.
При цьому на обличчі Каменських немає ні краплі макіяжу, а мокре волосся вона просто заправила за вуха і грайливо дивиться в об'єктив.
Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)
"Ці спекотні літні ранки", - підписала гарячий кадр артистка.
Вражені фолловери засипали Каменських захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розговорилася про зради, інтим в громадському місці і пластику.