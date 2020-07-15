Красива, як і дочка: Сальма Хайек захопила мережу дивовижною схожістю зі своєю мамою

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка зворушливо привітала маму з днем народження

Сальма Хайєк – одна з найкрасивіших жінок планети, яка не перестає надихати своєю нев'янучої зовнішністю. За словами актриси, секрет її ідеального зовнішнього вигляду криється в правильному харчуванні, регулярному і якісному догляді за собою. А також, безумовно, їй просто неймовірно пощастило з генами. Сальма славиться своєю гладкою, пружною шкірою, струнким тілом і одвічним оптимізмом. Такий набір якостей вона, виявляється, перейняла від соєю мами. Доказ того – нове фото в блозі зірки.

Сальма Хайєк з мамою (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма виклала фото, на якому вона позує з мамою, Дайаною Хіменес Медіною. Кадр з сімейного архіву показав, що над обома цими жінками роки не владні. Мама і дочка одягнені у вечірні вбрання, які доповнюють дорогоцінні прикраси і легкий макіяж. Обидві вони немов світяться зсередини. Такий «дует» двох красунь просто підкорив мережу. Шанувальники висловили думку, що здається – це не мати і дочка, а дві сестри. «З днем народження мою прекрасну маму. Спасибі за життя, любов і гени», – написала Сальма.

Сальма радує нев'янучою красою (фото: instagram.com/salmahayek)

Крім привітань, якими тут же засипали зірку, багато шанувальників почали захоплюватися схожістю мами і дочки. А також тим, як молодо виглядає Дайана. «Вау, вона виглядає дивовижно. Красуні», «У тебе дуже гарна мати», «Близнючки! Щасливого дня народження твоєї мами», «Твоя мати просто чудова», «Так, краса йде з сім'ї», «Ти виглядаєш, як вона. Особливо очі. З розуму зійти», «Вся в маму», «Вона красива, як і ти»...