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Як прикрашає вагітність: Осадча показала розслаблений вихідний на яхті з чоловіком і сином

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися зі Львова, куди їздили на Leopolis Jazz Festival. Пара встигла потрапити в шторм ще в літаку, неабияк понервувавши, а після - погуляти по атмосферному місту. А на День Конституції вони влаштували розслаблену сімейну прогулянку на яхті по Дніпру.

Барвистими фото з річкової вилазки телеведуча поділилася у своєму Instagram.

Вагітна втретє Катя вибрала для вихідного стильний і зручний наряд - довге вільне плаття блакитного кольору з геометричним принтом. Волосся вона зібрала в пучок і за своїм звичаєм обійшлася без макіяжу. Літній лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами.

Щаслива Осадча позувала на борту яхти на тлі мальовничих київських пейзажів.

На деяких кадрах вона зображена з молодшим сином Іваном, обличчя якого від публіки як і раніше приховують, а також з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з синочком насолодилися прогулянкою на яхті по Дніпру (фото: instagram.com/kosadcha)

"День на річці. З Днем Конституції!" - прокоментувала публікацію ведуча.

Фолловери оцінили стильний образ Каті і відзначили, що вагітність їй дуже до лиця.

  • Гарне плаття, як вишиванка
  • Як жінку прикрашає вагітність
  • Сукня шикарна
  • Яке чудове фото
  • Катя, ви бомбезні!!!
  • Класні які
  • Красуня
  • Прекрасна пара!
  • Нереальна Катя
  • Гарна, позитивна родина! Гарного відпочинку!!!
  • Ви така красива
  • Така гармонійна пара, як ніби все життя разом. любові!

Раніше ми писали, що вагітну Осадчу в кокетливому вбранні раптово розкритикували в мережі.

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Катя ОсадчаЮрій Горбуновведущая