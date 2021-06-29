Как красит беременность: Осадчая показала расслабленный выходной на яхте с мужем и сыном

Беременная в третий раз Катя выбрала для выходного стильный и удобный наряд - длинное свободное платье голубого цвета с геометрическим принтом. Волосы она собрала в пучок и по своему обыкновению обошлась без макияжа. Летний лук звезда дополнила солнцезащитными очками.

Счастливая Осадчая позировала на борту яхты на фоне живописных киевских пейзажей.

На некоторых кадрах она запечатлена с младшим сыном Иваном, лицо которого от публики по-прежнему скрывают, а также с любимым мужем Юрием Горбуновым.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыночком насладились прогулкой на яхте по Днепру (фото: instagram.com/kosadcha)

"День на річці. З Днем Конституції!" - прокомментировала публикацию ведущая.

Фолловеры оценили стильный образ Кати и отметили, что беременность ей очень к лицу.