Як прикрашає вагітність: Осадча показала розслаблений вихідний на яхті з чоловіком і сином
Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися зі Львова, куди їздили на Leopolis Jazz Festival. Пара встигла потрапити в шторм ще в літаку, неабияк понервувавши, а після - погуляти по атмосферному місту. А на День Конституції вони влаштували розслаблену сімейну прогулянку на яхті по Дніпру.
Барвистими фото з річкової вилазки телеведуча поділилася у своєму Instagram.
Вагітна втретє Катя вибрала для вихідного стильний і зручний наряд - довге вільне плаття блакитного кольору з геометричним принтом. Волосся вона зібрала в пучок і за своїм звичаєм обійшлася без макіяжу. Літній лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами.
Щаслива Осадча позувала на борту яхти на тлі мальовничих київських пейзажів.
На деяких кадрах вона зображена з молодшим сином Іваном, обличчя якого від публіки як і раніше приховують, а також з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим.
Катя Осадча і Юрій Горбунов з синочком насолодилися прогулянкою на яхті по Дніпру (фото: instagram.com/kosadcha)
"День на річці. З Днем Конституції!" - прокоментувала публікацію ведуча.
Фолловери оцінили стильний образ Каті і відзначили, що вагітність їй дуже до лиця.
- Гарне плаття, як вишиванка
- Як жінку прикрашає вагітність
- Сукня шикарна
- Яке чудове фото
- Катя, ви бомбезні!!!
- Класні які
- Красуня
- Прекрасна пара!
- Нереальна Катя
- Гарна, позитивна родина! Гарного відпочинку!!!
- Ви така красива
- Така гармонійна пара, як ніби все життя разом. любові!
Раніше ми писали, що вагітну Осадчу в кокетливому вбранні раптово розкритикували в мережі.