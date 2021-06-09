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Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик

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Бодрум, Туреччина, Середа 09 червня 2021 11:06
Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Катя Осадча, яка зараз чекає на третю дитину, разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила до сонячної Туреччини. Там вона поєднує відпочинок з роботою і не забула порадувати шанувальників яскравим знімком в купальнику.

Атмосферне фото з Бодрума зірка опублікувала у своєму Instagram.

Катя зображена на диванчику на терасі для засмаги. Теледіва позує в закритому купальнику смарагдового кольору з рюшами в районі грудей, який мило підкреслив кругленький живіт Осадчої.

Відпускний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами і світлим капелюшком з нової колекції знаменитого львівського дизайнера Руслана Багінського. Головний убір прикрашений ланцюжком з перлами, а його вартість - 8 850 гривень.

Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик

"Зливаюся з природою", - прокоментувала знімок Катя.

У розділі сторіз свого аккаунта ведуча також виклала кадр в іншому купальнику - чорному з відкритими плечима, який підкреслив її пишні груди.

Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик

Катя Осадча засвітила вагітний животик на фото з Туреччини (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов також поділився зворушливим спільним фото з коханою дружиною. Шоумен присів поруч з нею на диванчик і приобійняв за плечі.

"Одне фото на трьох!" - мило підписав кадр ведучий.

Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються літом в Бодрумі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники залишили багато теплих слів в коментарях, радіючи за пару і відзначаючи, що вагітність Осадчій до лиця.

  • Катюша, гарного відпочинку, насолоджуйтеся! Ви заслужили.
  • Колір купальника підібраний для максимальної гармонійності
  • Дуже рада за вас з Юрієм, ви така гарна вагітна
  • Який неймовірний купальник, вам Катю дуже личить.
  • Катя, гарного Вам відпочинку! Ви як завжди виглядаєте відмінно
  • Яка красуня
  • Дуже гарно, зелено, по-літньому
  • Яка ви красива!
  • Як завжди неперевершена
  • Цікаве положення вам йде. Ви просто красуня.
  • Дуже ніжна...
  • Видно, що Юрій любити свою Катрусю, береже
  • Ви такі чарівні та закохані
  • Яка прекрасна пара! Головне, дивишся і бачиш любов між ними
  • Такі щасливі
  • Молодці! Прекрасна пара і батьки!

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною. Ведучий показав їх вихідний у своєму заміському будинку.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча Юрій Горбунов ведущая
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