Красуня: вагітна Катя Осадча в купальнику показала кругленький животик

Телеведуча Катя Осадча, яка зараз чекає на третю дитину , разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила до сонячної Туреччини. Там вона поєднує відпочинок з роботою і не забула порадувати шанувальників яскравим знімком в купальнику.

Атмосферне фото з Бодрума зірка опублікувала у своєму Instagram.

Катя зображена на диванчику на терасі для засмаги. Теледіва позує в закритому купальнику смарагдового кольору з рюшами в районі грудей, який мило підкреслив кругленький живіт Осадчої.

Відпускний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами і світлим капелюшком з нової колекції знаменитого львівського дизайнера Руслана Багінського. Головний убір прикрашений ланцюжком з перлами, а його вартість - 8 850 гривень.

"Зливаюся з природою", - прокоментувала знімок Катя.

У розділі сторіз свого аккаунта ведуча також виклала кадр в іншому купальнику - чорному з відкритими плечима, який підкреслив її пишні груди.

Катя Осадча засвітила вагітний животик на фото з Туреччини (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов також поділився зворушливим спільним фото з коханою дружиною. Шоумен присів поруч з нею на диванчик і приобійняв за плечі.

"Одне фото на трьох!" - мило підписав кадр ведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються літом в Бодрумі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники залишили багато теплих слів в коментарях, радіючи за пару і відзначаючи, що вагітність Осадчій до лиця.