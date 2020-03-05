В шкірі і з екстремальним декольте: Лілія Ребрик вбила ефектним виходом у світ

Лілія Ребрик вміє майстерно перевтілюватися на сцені і в житті, їй легко даються різні амплуа. Вдома вона затишна і ніжна – любляча дружина і турботлива мама, на екрані – весела і стильна, а на світських заходах – блискуча і розкішна. Провідна є частою гостею різних світських подій і премією, так вона сама має колекцію статуеток, які отримує за різні види діяльності. В цей раз теледіва блищала на дні народження українського глянцю "Наталі".

Ведуча і актриса з'явилася на людях в трендовому аутфіті – вона одягла шкіряне плаття з великим декольте, яке сиділо на ній наче влиті. Облягаючий ліф і розкльошена спідниця-міді а також пояс на талії підкреслили достоїнства фігури зірки. Вона розбавила образ нюдовыми човниками і в якості аксесуара віддала перевагу стьобаній маленькій сумочкці на ланцюжку.

В цей раз в макіяжі Лілія обійшлася без червоної помади і гладко уклала волосся. Вона додала до образу масивні оригінальні сережки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ведучої не встояли перед її новим луком і скупали зірку в компліментах.

Красуня!! Супер!

Навіть гарна

Ви дуже красива жінка. Ви-найкраща

Ну ти Ліля і красуня

Лиличка, Ви супер, як завжди

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик розкрила секрет збереження пристрасті у стосунках після 8 років подружнього життя.