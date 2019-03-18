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У шкіряних легинсах: Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту


Наталя показала цілу серію кумедних знімків

Наталя Могилевська не встигла подякувати всім членам своєї великої команди і шанувальникам за минулий концертний тур "Весна", який нещодавно відбувся у кількох містах України. Як українська виконавиця поспішила порадувати фанатів новою поїздкою. Так, на своїй instagram-сторінці Наталя Могилевська запостила серію забавних фото (про це пізніше), зроблених в аеропорту "Бориспіль". При цьому Наталія зазначила, що тур триває!

І поки шанувальники думають, яке наступне місто ощасливит Могилевська своїм яскравим сольником, можна розглянути уважніше її нові фото.

Вийшла кумедна fashion-зйомка на перевірочній стрічці багажу в аеропорту. Могилевська лягла на стрічку, щоб зробити кілька яскравих фото.

При цьому українська виконавиця демонструє досить стильний образ. На Наталі – зелене пальто, чорні шкіряні легінси, а також міні-шорти з деніму. На ногах – зручні похідні черевики з чорної замші.

Наталя Могилевська влаштувала фотосесію в аеропорту "Бориспіль" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ось у такому піднесеному настрої ми приїжджаємо в кожне місто на зустріч до вас! Наступного тижня закінчується перша частина всеукраїнського туру. В яких містах чекаєте на нас?" — цікавиться Могилевська у шанувальників.

Фанати Наталії поспішили прокоментувати нові фото:

  • "Ну адже вигадниця ти!!! Супер!"
  • "Наташа, дякую за позитив)) всім добра!"
  • "Наталя, як щодо завершального концерту ще раз у Києві?"
  • "Яка ви красива"
  • "Опачьки, окуляри, тапочки. Наталі супер..."
  • "Краща, талантище, позитив і красуня, творча гордість і радість нашої країни!"
  • "Ви просто чудова жінка!"
  • "Красуня"

Нагадаємо, раніше Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені.

Пізніше Наталія заворожила ефектним танцем.

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