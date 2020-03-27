В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала эффектный образ в коже

Регина Тодоренко не привыкла сбавлять обороты – энергичная ведущая хоть и больше времени проводит дома из-за карантина, но не собирается отказываться от работы. Так, она по-прежнему снимается в шоу "Маска", где является членом жюри, а также решила проводить онлайн встречи с интересными гостями-спикерами, чтобы порадовать поклонников, скрасить их досуг и поделиться важной и полезной информацией. Ведущая привыкла появляться в кадре в роскошных образах, хоть в повседневной жизни предпочитает удобную одежду. На свежем снимке в Instagram она покрасовалась в соблазнительном аутфите.

Звезда "Орла и Решки" скомпоновала кожаную юбку-карандаш с пикантным разрезом с блестящей золотой майкой на тонких бретелях. Лук получился одновременно сексуальным и праздничным. Она довершила образ туфлями с открытым носком на длинной тонкой шпильке, а в качестве аксессуаров предпочла массивную цепь-ожерелье и несколько тонких цепочек.

Волосы звезды уложены в пышную объемную прическу, а макияж – максимально естественный, подчеркнувший природные данные ведущей.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Комплименты от поклонников посыпались на звезду как из рога изобилия.

Красавица

Какая красивая

Вы шикарны

Восхитительная

Регина, ты лучшая

Региночка, пусть твой позитив поможет всем нам

Крутая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов взбудоражили сеть новым постом и заставили переживать за отношения пары.