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В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2020 - 20:56
В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала эффектный образ в коже

Регина Тодоренко не привыкла сбавлять обороты – энергичная ведущая хоть и больше времени проводит дома из-за карантина, но не собирается отказываться от работы. Так, она по-прежнему снимается в шоу "Маска", где является членом жюри, а также решила проводить онлайн встречи с интересными гостями-спикерами, чтобы порадовать поклонников, скрасить их досуг и поделиться важной и полезной информацией. Ведущая привыкла появляться в кадре в роскошных образах, хоть в повседневной жизни предпочитает удобную одежду. На свежем снимке в Instagram она покрасовалась в соблазнительном аутфите.

Звезда "Орла и Решки" скомпоновала кожаную юбку-карандаш с пикантным разрезом с блестящей золотой майкой на тонких бретелях. Лук получился одновременно сексуальным и праздничным. Она довершила образ туфлями с открытым носком на длинной тонкой шпильке, а в качестве аксессуаров предпочла массивную цепь-ожерелье и несколько тонких цепочек.

Волосы звезды уложены в пышную объемную прическу, а макияж – максимально естественный, подчеркнувший природные данные ведущей.

В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Комплименты от поклонников посыпались на звезду как из рога изобилия.

  • Красавица
  • Какая красивая
  • Вы шикарны
  • Восхитительная
  • Регина, ты лучшая
  • Региночка, пусть твой позитив поможет всем нам
  • Крутая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов взбудоражили сеть новым постом и заставили переживать за отношения пары.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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