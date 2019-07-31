У шкіряному костюмі і з каре: Кім Кардашьян в ефектному образі сходила на побачення з чоловіком

Кім Кардашьян любить показувати на своїй сторінці в Instagram всіх членів своєї сім'ї. Кілька годин тому там "засвітилася" Кендалл Дженнер. За допомогою відвертого селфі, на якому Кім і Кендалл позують в купальниках, 38-річна зірка хотіла зізнатися в любові своїм сестрам і сказати, що в бурхливому робочому графіку сумує за ними.

Кім і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

На черзі чоловік телезірки, Insta-діви, бізнесвумен, а з деяких пір – і юриста. Кім опублікувала цілу серію фото з улюбленим чоловіком, написавши під ними: "Ніч побачення з моїм boo, при використанні тіней Fire". Таким чином вона дала зрозуміти, що використовує для макіяжу свою нову косметичну лінію Sooo fire. Потрібно визнати, що до такого ефектного вбрання мейк-ап був обраний відмінно!

Кім Кардашьян вийшла у світ з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для виходу в світ Кім обрала цього разу спокусливий костюм, який підкреслив її пишні форми. Чорні штани-скінні і кроп-топ під шкіру крокодила вона доповнила вишуканими босоніжками на шпильці. Цікаво, що Кім з'явилася з новою зачіскою – подовженим каре, яке однозначно додало їй свіжості і "омолодило" на кілька років.

Кім в новому чудовому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Каньє для побачення одягнувся в своєму звичному стилі: чорна толстовка, блакитні призібрані внизу джинси і об'ємні кросівки. З аксесуарів він вибрав чорні окуляри і масивний ланцюжок. Фолловери не змусили чекати своїх коментарів, засипавши Кім та її чоловіка приємними словами. Не втримався і давній друг пари – креативний директор Burberry Рікардо Тіші. "Гарячі ви обидва", – написав відомий модельєр.

Зірка обожнює мінятися (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, в родині Кім і Каньє панує справжня гармонія. Це перший шлюб для Каньє (до цього він був лише заручений з дизайнером Алексіс Файфер) і третій – для Кім. Можливо, тому 38-річна зірка дуже цінує його.

Пара виховує 4-х дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нещодавно Уест прикрасив обкладинку Forbes. Такої честі він удостоївся не за продаж альбомів, а як один з найуспішніших підприємців у світі. Лінія Kanye West x adidas Yeezy мала неймовірний успіх і принесла творцям більше мільярда доларів. Після виходу журналу Кім написала довгий пост, в якому захоплюється чоловіком і радіє його успіхам.