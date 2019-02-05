В шкіряній білизні і шовковому халаті: Белла Хадід знялася в зухвалій рекламі Versace

Супермодель з'явилася перед шанувальниками в сміливих і яскравих образах

Супремодель Белла Хадид легко перевоплощается перед объективами камер и на подиуме. Заполучить ее для своих фотосессией мечтают многие бренды, но она работает лишь с лучшими. В этот раз манекенщица снялась для новой совместной коллекции Versace и американского бренда Kith, примерив на себя дерзкие образы. Снимками из лукбука звезда поделилась в Instagram.

На одном из кадров Белла остановилась у зеркала между лестничными пролетами, а в отражении можно рассмотреть топ и трусики, поверх которых наброшен шелковый изысканный черно-золотой халат. На другом фото она позирует на бархатном диване бордового цвета в роскошном домашнем костюме в тон с контрастными лампасами и окантовкой.

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Также Белла запечатлена в утонченной шелковой блузе, завязанной на узел под грудью и шортах в высокой талией, а также косынке и солнечных очках, что придет образу особый шарм.

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Автором фотосета стал австрийский фэшн-фотограф Пьер Туссен. На его странице в Instagram можно увидеть Беллу в кожаном бюстгальтере и штанах с высокой посадкой, подчеркивающей ее точеную фигуру.

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Также еще один горячий снимок с участием Беллы опубликован в Instagram бренда Kith. Супермодель позирует в черном боди, поверх которого наброшен на распашку оригинальный атласный пуховик с характерными логотипами Versace.

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Ранее Белла Хадид снялась в рекламном кампейне Michael Kors сезона весна-лето 2019.

Напомним, что мать топ-моделей Джиджи и Беллы Хадид, неподражаемая Иоланда Хадид призвала избавиться от искусственной красоты, показав смелый снимок в белье.

К слову, Джиджи Хадид показала умиляющее архивное фото с мамой и сестрой Беллой, на котором выглядит, словно живая куколка.