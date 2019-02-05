В шкіряній білизні і шовковому халаті: Белла Хадід знялася в зухвалій рекламі Versace

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Супермодель з'явилася перед шанувальниками в сміливих і яскравих образах

Супремодель Белла Хадід легко перевтілюється перед об'єктивами камер і на подіумі. Отримати її для своїх фотосесією мріють багато брендів, але вона працює лише з найкращими. В цей раз манекенниця знялася для нової спільної колекції Versace і американського бренду Kith, примірявши на себе зухвалі образи. Знімками з лукбука зірка поділилася в Instagram.

На одному з кадрів Белла зупинилася біля дзеркала між сходовими прольотами, а у відображенні можна розглянути топ і трусики, поверх яких накинутий шовковий вишуканий чорно-золотий халат. На іншому фото вона позує на оксамитовій канапі бордового кольору в розкішному домашньому костюмі в тон з контрастними смугами та окантовкою.

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Також Белла відображена у витонченій шовковій блузі, зав'язаній на вузол під грудьми і в шортах з високою талією, а також косинці і сонячних окулярах, що надають образу особливий шарм.

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Автором фотосету став австрійський фешн-фотограф П'єр Туссен. На його сторінці в Instagram можна побачити Беллу в шкіряному бюстгальтері і штанях з високою посадкою, що підкреслює її струнку фігуру.

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Також ще один гарячий знімок з участю Белли можна опублікований в Instagram бренду Kith. Супермодель позує в чорному боді, поверх якого накинутий оригінальний атласний пуховик з характерними логотипами Versace.

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Раніше Белла Хадід знялася в рекламному кампейне Michael Kors сезону весна-літо 2019.

Нагадаємо, що мати топ-моделей Джіджі і Белли Хадід, неповторна Іоланда Хадід закликала позбутися від штучної краси, показавши сміливий знімок в білизні.

До речі, Джіджі Хадід показала зорушливе архівне фото з мамою і сестрою Беллою, на якому виглядає, ніби жива лялечка.