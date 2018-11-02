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Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в "голому" вбранні нарвалася на критику

Lite » Зірки 02.11.2018 - 11:03
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі порадили співачці змінити стиліста

Українська співачка Ані Лорак, яку звинуватили у використанні фотошопу, спантеличила шанувальників невдалим концертним вбранням. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Лорак позує в облягаючому напівпрозорому комбінезоні, який фактично зливається з тілом і створює враження відсутності одягу.

"Ми починаємо!" - підписала знімок знаменитість.

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуФото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

В такому вигляді співачка вийшла на сцену перед російською публікою в Іжевську.

Підписники Ані Лорак в соціальній мережі не оцінили подібний образ артистки, зазначивши, що вона ніби гола, а сам наряд вульгарний і позбавлений смаку. Дехто припустив, що вона взяла цей костюм у Анастасії Волочкової або Ольги Бузової.

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Костюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критикуКостюм у Волочкової взяла: Ані Лорак в &quot;голому&quot; вбранні нарвалася на критику

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що підписники 40-річної зірки викрили її в депресії. Ймовірно, шанувальники переживають розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. За повідомленнями ЗМІ він зрадив співачці з іншою дівчиною.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав зраджувати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, що нібито шлюб співачки фіктивний.

Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.

Відео: РБК-Україна

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