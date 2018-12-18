Вже без милиці: актор "Дизель-шоу" повернувся на сцену після аварії

Фото: Єгор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

Артист вийшов на сцену вперше після трагічного ДТП

Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов зіграв у виставі вперше після трагічної аварії, яка забрала життя його колеги, актриси Марини Поплавської. Він вийшов на сцену разом з артистами Театру "Квартет И", що приїхали на гастролі в Київ. Про це артіст повідомив на своїй сторнці в Instagram.

Український артист був задіяний у постановці "В Бореньке чего-то нет", що розоповідає про те, що відбувається по той бік кінопроцесу.

Треба сказати, що запрошення приєднатися до трупи Крутоголов отримав лише за кілька днів до київської прем'єри. Йому дісталася роль актора з прізвищем Калмиков. Він репетирував з колегами лише пару годин в день виступу, але відмінно впорався зі своїм завданням, отримавши за це прізвисько "Супермен".

Фото: Єгор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

"Я вдячний долі за те, що мені довелося грати у виставі, яка вразила мене більше, ніж що-небудь на театральній сцені. "В Бореньке чего-то нет" — це унікальна історія, зіграна унікальним колективом, кожна одиниця якого є унікальною. Я б хотів подякувати за довіру, підтримку і честь грати з вами на одній сцені і при цьому відчувати себе рівним", - шоумен зізнався у своєму Instagram.

Фото: "Квартет І" (instagram.com/kvartet_i_teatr)

Варто відзначити, що актор вперше після трагічного ДТП пересувався без милиць, хоч раніше навіть умудрявся на них танцювати. Він швидко ходив по сцені, долаючи дискомфорт і біль.

"Сцена лікує, як ніхто інший. Не відчував болю цих два дні. А мій реабілітолог сказала: "З вами сталося щось дійсно неймовірне!". Це те, що мені було потрібно!" - поділився він.

Раніше ми писали про те, що артисти "Дизель шоу" вшанували пам'ять колеги Марини Поплавської, яка загинула в страшному ДТП 20 жовтня цього року.