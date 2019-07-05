"Космічне звучання": стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок" (відео)

Джамала презентувала шанувальникам дуже приємний сюрприз! Українська співачка записала нову пісню українською мовою під назвою "Крок". Більш того, нова композиція була записана в дуеті з українським музыкнатом Максимом Сікаленко (Cape COD).

Поки що співачка презентувала тільки саму композицію. Хто знає, можливо, незабаром вийде і кліп.

"Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!" - розповідає про нову пісню Джамала.

Також співачка розповіла, як вирішила записати пісню з Cape COD.

"Я вже давно спостерігаю за творчістю Cape COD. Мені імпонує те, як від релізу до релізу його музика змінюється. Дуже сподобався і останній альбом Макса "Echoes". Тому я зраділа, коли він надіслав інструментальну демоверсію треку і сказав: "раптом тобі прийде ідея якоїсь пісні". Мене настільки надихнуло звучання, що текст і музика прийшли моментально. Записали ми її теж дуже швидко", - пише співачка.

Jamala, Cape Cod - Крок [Lyric Video]

Більше того, за день до презентації відео Джамала вирішила анонсувати його яскравим фото. Так, співачка опублікувала дуже життєрадісне фото з недавньої фотосесії, яка пройшла в лавандовом полі.

На знімку усміхнена і щаслива співачка позує у повітряному платті персикового відтінку. Спідниця сукні оформлена у вигляді трендового сьогодні плісе.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нової композиції:

Так легко і так потужно одночасно! Так можете тільки Ви!

Дуже-дуже-дуже прекрасний Крок! Такий Яскравий звук!

Це любов з першого погляду!

Крутій саунд!

Прекрасна пісня, переслухую і переслухую!

Космічне звучання!

Це круто! Ви молодці!

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки. Співачка не тільки зняла фото, але і записала коротке і дуже цікаве відео з сином.

До речі, до цього Джамала показала бекстэйдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.