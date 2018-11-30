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"Космічні очі": травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу

Lite » Зірки 30.11.2018 - 13:42
"Космічні очі": травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка поділилася фото до і після нанесення макіяжу

Відома українська травесті-діва, телеведуча і блогер Монро показала шанувальникам фото без макіяжу. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок свого обличчя до і після нанесення косметики.

"Тю...три рази намагалася завантажити пост...все мимо... Напевно сьогодні довгі міркування про прийняття себе в будь-якому вигляді та стані не доречні. Як бачите, стрілки і сороміцькі губи роблять обличчя зухвалим і трохи олдскульним. Така собі рання ДжейЛо", - пише Монро.

&quot;Космічні очі&quot;: травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Фото викликало цілу бурю обговорення з боку шанувальників знаменитості. Багато висловлюють своє захоплення тим, що артистка може виглядати так добре навіть без краплі макіяжу.

"Космічні очі Монро. Навіть без макіяжу. Дівчатка напевно вас ненавидять", "У всіх ти, серденько, нарядах хороша!", "Відьма!", "Яка Ви красива", "Ви більше жінка, ніж деякі від народження", "Очі — космос", — вказали фолловери під фото.

&quot;Космічні очі&quot;: травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу&quot;Космічні очі&quot;: травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу

&quot;Космічні очі&quot;: травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу&quot;Космічні очі&quot;: травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро здивувала архівних фото, на якому їй всього 16 років. Артистка наголосила, що робила його на студентський квиток.

Зазначимо, що травесті-диві Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

Ми також писали про те, що травесті-діва Монро вразила осінньої фотосесією.

Відео: РБК-Україна

Miss Europe Continental 2018: надзвичайні фото першої красуні Солодкі 16: травесті-діва Монро здивувала архівним фото
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