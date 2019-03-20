Космічна жінка майбутнього: Світлана Лобода заворожила дивним образом

Світлана Лобода

Комбінезон підкреслює струнку фігуру Лобода

Світлана Лобода і її тур по Америці продовжує обростати новими подробицями і яскравими моментами. Хоча сама виконавиця буквально кілька годин тому оголосила шанувальникам, що її музичні пригоди в США завершилися. Так що до нових зустрічей. І все ж Лобода продовжує балувати підписників екстравагантними сценічними образами.

Не так давно, під час концерту в Лос-Анджелесі Лобода полонила шанувальників виходом на сцену у блискучому асиметричному платті і таких же блискучих високих ботфортах. Тоді співачку назвали "надзвичайною", "справжньою зіркою".

А от з Сан-Франциско Світлана Лобода показала вже зовсім інший образ, що відрізняється від попереднього – "космічний" образ.

Лобода позує в різнобарвному брючному комбінезоні з глибоким вирізом (з жовтими, зеленими, яскравими синіми вставками). Наряд щедро декорований блискучими паєтками. При цьому слід зазначити, що комбінезон вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги виконавиці.

Образ довершує широкий чорний пояс із золотою пряжкою, масивні прикраси. І головна "фішка" – окуляри оригінального дизайну з жовтою оправою.

Стильна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники поспішили залишити відгук під новими фото улюблениці. Багато відзначили, що образ дуже незвичайний і навіть "космічний".

"Незвично вийшло"

"Світланка, Ви красуня, обожнюю"

"Прикольна"

"Космічна"

"Одна Така Неповторна!"

"Це Світлана або якийсь кіборг?"

"Світлана Суперзірка!!! Сьогодні, але як хочеться , щоб вистачило запалу надовго!"

"Стильна петрушка"

"Стильно, дуже йдуть комбінезони"

"Світлана, вогонь!"

"Втекла з рейву"

"Ооооо Мадонна"

До речі, в окулярах з жовтою оправою, які так сподобалися фанам Лободи, Світлана вже з'являлася неодноразово до цього. Судячи з усього, співачка і сама дуже любить цей аксесуар:

Світлана Лобода в стильних окулярах (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що по приїзду в Майамі, звідки стартував її тур, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал.

Пізніше Лобода показала пікантне фото у спідній білизні.