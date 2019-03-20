Космічна жінка майбутнього: Світлана Лобода заворожила дивним образом

Комбінезон підкреслює струнку фігуру Лобода
Світлана Лобода і її тур по Америці продовжує обростати новими подробицями і яскравими моментами. Хоча сама виконавиця буквально кілька годин тому оголосила шанувальникам, що її музичні пригоди в США завершилися. Так що до нових зустрічей. І все ж Лобода продовжує балувати підписників екстравагантними сценічними образами.
Не так давно, під час концерту в Лос-Анджелесі Лобода полонила шанувальників виходом на сцену у блискучому асиметричному платті і таких же блискучих високих ботфортах. Тоді співачку назвали "надзвичайною", "справжньою зіркою".
А от з Сан-Франциско Світлана Лобода показала вже зовсім інший образ, що відрізняється від попереднього – "космічний" образ.
Лобода позує в різнобарвному брючному комбінезоні з глибоким вирізом (з жовтими, зеленими, яскравими синіми вставками). Наряд щедро декорований блискучими паєтками. При цьому слід зазначити, що комбінезон вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги виконавиці.
Образ довершує широкий чорний пояс із золотою пряжкою, масивні прикраси. І головна "фішка" – окуляри оригінального дизайну з жовтою оправою.
Стильна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники поспішили залишити відгук під новими фото улюблениці. Багато відзначили, що образ дуже незвичайний і навіть "космічний".
До речі, в окулярах з жовтою оправою, які так сподобалися фанам Лободи, Світлана вже з'являлася неодноразово до цього. Судячи з усього, співачка і сама дуже любить цей аксесуар:
Світлана Лобода в стильних окулярах (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що по приїзду в Майамі, звідки стартував її тур, Світлана Лобода продемонструвала спортивну фігуру в білосніжному образі в стилі кежуал.