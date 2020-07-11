ru
ua

Кішечка: Тіна Кароль в ліфчику спокусила хвилюючими вигинами на жарких фото

Автор: Lite

Співачка позувала на веранді власного будинку

Тіна Кароль може похвалитися в Instagram 1,5 мільйонної армією шанувальників, які з нетерпінням чекають на її нові знімки і фотосети. І 35-річна українська поп-діва з задоволенням радує підписників знімками, на яких все частіше позує в спокусливих образах. Одним з таких пікантних кадрів стало свіже фото зірки в чорному купальнику.

Популярні новини

Співачка розташувалася на лоджії свого будинку в Київській області, присівши на краєчок поручнів. На ній – ліф від чорного купальника з зав'язками на шиї, чорна атласна спідниця і відкриті витончені боссоножки на тонкій шпильці. На голові – чорна бандана з ненав'язливим принтом у вигляді птахів. Співачка приймає сонячні ванни, сексуально вигнувши спинку і кокетливо позуючи перед об'єктивом. На другому фото вона відвернулася від камери, дозволивши розглянути "вид ззаду".

Шанувальники не змогли впоратися з емоціями і залишили масу захоплених відгуків.

Тіна Кароль завела мережа річним фото у ліфі від купальника (фото: instagram.com/tina_karol)

Кокетлива Тіна Кароль в пікантному сукню за 6890 грн запаморочила голову глибиною декольте

  • Сексуальна садівниця
  • Краса
  • Яка нереальна краса
  • Спокуса
  • Ого, це пожежа
  • Кішечка
  • Шикарна
  • Непеевршена красуня
  • Чарівність яка
  • Нереальна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у білому міні заворожила чуттєвість. Вона позувала в променях сонячного світла в екстремально короткому платті з безліччю воланів.

Прогноз погоди
► Щасливий Дмитро Комаров з ніжною дружиною без макіяжу зачарували фото з купальської ночі ► Була відірви голова: дружина Павліка зробила зізнання про себе, стосунки з чоловіком і дітей
Читати всі новини