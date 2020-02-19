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Косатка: The Hardkiss "пішли під воду" заради містичного кліпу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 13:19
Косатка: The Hardkiss "пішли під воду" заради містичного кліпу (відео)
Юлія Саніна (Фото: Андрій Максимов)

Нова пісня The Hardkiss була написана у новорічну ніч під гітару та чарівний святковий наcтрій

Група The Hardkiss представляє пісню «Косатка» — казкову історію про мрії та можливості. Це другий сингл нового альбому The Hardkiss, який побачить світ наступного року. Композиція за атмосферою зовсім не схожа на попередній сингл «Жива», але підтримує тематику майбутнього альбому. Він буде про живе, природне, земне та чисте. «Косатка» — історія про мрії, природну красу, радість і печаль, без яких життя не є повноцінним. Нова пісня настільки стрімко увірвалася у життя учасників гурту, вона так сподобалась, що вже за три тижні після написання було знято кліп. Режисером відео виступив Валерій Бебко, оператором — Kirill San.

THE HARDKISS - Косатка

«Косатка» — це не просто пісня, це стан. Занурення у прямому та переносному сенсах. Це розповідь людини, яка хоче побачити світ іншими очима, подивитися на речі з іншої точки зору. Побути кимось іншим, а саме — косаткою, — розповідає Юлія Саніна. — У кожного з нас, на відміну від тварин, безліч можливостей, але, на жаль, використовуємо ми їх так рідко. Косатка може тільки мріяти, щоб побачити світ. Побачити далекі країни, поля за океаном, вітряки та нові міста. Саме про це вона мріє та співає».

Косатка: The Hardkiss &quot;пішли під воду&quot; заради містичного кліпу (відео)

Фото: Андрій Максимов

Символічно, що саме зараз гурт The Hardkiss розпочинає співпрацю з Всесвітнім фондом природи WWF Україна та цього року підтримує програму фонду ВІЛЬНІ РІЧКИ УКРАЇНИ. LET IT FLOW! Вона передбачає дослідження та збереження природного стану цінних заплав річок, демонтаж застарілих гребель і дамб задля відновлення русел і вільної течії, шляхів міграції та місць нересту риб.

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